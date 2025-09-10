“Dos niños están en observación”: la DGE confirmó que los chicos con crisis nerviosas fueron atendidos en el Hospital de La Paz

Tadeo García Zalazar, titular de la Dirección General de Escuelas, se refirió al caso de la estudiante de 14 años de la escuela Blanco de La Paz quien ingresó con un arma y efectuó disparos. Todos los alumnos y el personal fueron evacuados, se activó un comité de crisis y se brindó contención psicológica a los afectados.

Esta mañana, un estudiante de primer año de la escuela secundaria Marcelino Blanco, en La Paz, ingresó al establecimiento con un arma y efectuó disparos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la institución. La escuela cuenta con una matrícula de 436 estudiantes.

Tadeo García Zalazar, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), informó que “lo primero que se veló fue por la evacuación del establecimiento educativo. Se pudo evacuar absolutamente a todos los estudiantes y luego al personal, incluyendo docentes, preceptores y celadores”. Muchos de los alumnos fueron trasladados al Hospital de La Paz por crisis nerviosas, aunque solo dos permanecen en observación; el resto ya se encuentra en sus hogares.

¿Cómo fue el comité de crisis que realizó la DGE?

García Zalazar explicó que se conformó un comité de crisis integrado por los ministros de Seguridad, Salud y Educación. “Estamos monitoreando cada 30 minutos las acciones que se llevan a cabo. Hay intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, con dos fiscales presentes, y los grupos especiales de seguridad están a cargo de la negociación dentro del establecimiento”, señaló.

El titular de la DGE destacó además que “se han puesto a disposición todos los recursos del Estado provincial, tanto en materia de salud mental como de contención para los familiares y la comunidad educativa”. Reiteró que, dado que se trata de una menor, “no se deben difundir imágenes ni información que pueda entorpecer la negociación o el procedimiento de seguridad”.

Apoyarán a los estudiantes de la escuela

En cuanto a la contención de los estudiantes, García Zalazar detalló que “muchos de ellos ya pasaron por el Hospital de La Paz y se han difundido teléfonos de contacto para que cualquier alumno o padre pueda solicitar asesoramiento o expresar inquietudes”. Además, señaló que las jornadas de reflexión y las dinámicas institucionales se implementarán en todas las escuelas secundarias del departamento, con apoyo de los gabinetes psicopedagógicos y los Servicios de Orientación y Apoyo a Estudiantes (SOES).

Respecto a posibles antecedentes de violencia o bullying, el titular de la DGE indicó que “no hay registro en la historia escolar de la estudiante que justifique un comportamiento de este tipo. Cualquier abordaje se realiza con profesionales especializados, de manera interdisciplinaria y cuidadosa”.

Próximos pasos y medidas legales

García Zalazar aclaró que una vez que la situación esté controlada, “los fiscales determinarán las acciones legales pertinentes y podrán solicitar apoyo de organismos técnicos interdisciplinarios para garantizar la protección de derechos de la menor”. Mientras tanto, el establecimiento educativo permanece bajo monitoreo permanente y con todos los recursos de seguridad y contención habilitados.