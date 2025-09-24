Dos niñas murieron en Las Heras: se bajaron de un colectivo escolar y fueron atropelladas por otro

Las menores habían bajado de un colectivo de la línea 600. Al intentar cruzar la calle fueron atropelladas por otra unidad de la misma empresa

La tarde del miércoles terminó en tragedia en el departamento de Las Heras, cuando dos niñas murieron luego de ser atropelladas por un colectivo de la línea 600. Según las primeras informaciones, los menores habrían cruzado la calzada por detrás de la unidad cuando fueron embestidos por otro micro de la misma empresa.

El accidente ocurrió cerca de las 18 horas, en Carril Lavalle, en la localidad de El Algarrobal. Según los primeros reportes policiales, las menores habían descendido de un micro escolar de la misma empresa que circulaba en dirección Este. En ese momento intentaron cruzar la calle por detrás del vehículo, pero fueron embestidas por otro colectivo de la misma línea que avanzaba en sentido contrario.

Ambas niñas, de 7 y 10 años, fallecieron en el lugar. Según las primeras informaciones, ambas volvían de la escuela y eran hermanas.

Fuentes policiales confirmaron que tanto el conductor como los pasajeros del colectivo no sufrieron lesiones. En el lugar trabajó Personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó caratulada como averiguación de homicidio culposo y está en manos de la Fiscalía de Tránsito. El chofer involucrado, de 36 años, quedó demorado mientras avanza la investigación.