Dos mendocinas representarán a Argentina en un prestigioso festival de arte digital

El dúo mendocino Motia fue seleccionado para participar del prestigioso festival MUTEK Montreal 2025. Junto a la artista rosarina Nait Saves presentarán “Log In to Your Life”, una obra inmersiva que cuestiona los límites entre lo humano y lo tecnológico.

El dúo de artistas visuales Motia, oriundo de Mendoza, fue seleccionado para participar en MUTEK Montreal 2025, uno de los festivales más reconocidos a nivel internacional en arte digital y música electrónica. La obra elegida, titulada “Log In to Your Life”, se presentará del 20 al 25 de agosto en la imponente Satosphere, la sala domo de la Société des Arts Technologiques (SAT) en Canadá. Las mendocinas Gimena Federici y Julia Posada, fundadoras de Motia, compartirán esta experiencia junto a la artista rosarina Nait Saves (Sofía Lecuona Pugno), con quien crearon esta pieza que combina realidad inmersiva, narrativa sensorial y tecnología experimental. Una obra que cuestiona la vida en la era digital “Log In to Your Life” propone una experiencia inmersiva de ciencia ficción que interpela al espectador en torno a los límites difusos entre lo humano y lo tecnológico. En este universo narrativo, las personas deben “loguearse” a sus propias vidas: configurar sus emociones, programar sus pensamientos y recibir instrucciones de una inteligencia artificial omnipresente. La obra, que tuvo su avant-première en MUTEK Buenos Aires 2024, cuestiona hasta qué punto nuestra identidad sigue siendo propia cuando nuestra versión digital toma un rumbo diferente. Con una estética tecnopoética, las artistas invitan a repensar el futuro de lo vivo en un mundo regido por algoritmos. De Mendoza al mundo: arte, cuerpo y código Motia, con base en Mendoza, es un laboratorio creativo que fusiona arte digital, cuerpo, código y emoción. Su recorrido incluye colaboraciones con marcas como Globant, Budweiser y Hernán Cattáneo, y presentaciones en Argentina, Uruguay y Dubái. En esta oportunidad, su obra también llegará a Toronto, como parte de Venus Fest en Interaccess, previo a su paso por Montreal. La producción fue posible gracias al apoyo del British Council, la Fundación Williams (programa Amplify DAI), ARTLAB PRO, la Embajada Argentina en Uruguay, y la curaduría de Marianella Baladán. También participaron en el proyecto la actriz Agustina Bécares y los colaboradores audiovisuales Martín Sánchez y Andrés Domínguez Gil. El festival MUTEK Montreal 2025 reunirá a destacadas figuras de la escena internacional, como Max Cooper y Nicola Cruz, consolidando su lugar como referente en creatividad digital. Para las artistas mendocinas, es una oportunidad única para mostrar al mundo el talento argentino en un entorno que combina arte, innovación y sensibilidad. “Llevar una obra concebida en Argentina a una sala como la Satosphere es un paso importante en nuestro camino. Queremos seguir creando desde una mirada que cruce el arte, el diseño y la tecnología con lo sensible y lo poético”, expresaron desde Motia.