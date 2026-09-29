Dos adolescentes de 13 fueron atropelladas en Guaymallén y trasladadas al Hospital Notti

Dos adolescentes de 13 años resultaron lesionadas este lunes por la noche tras ser atropelladas por una camioneta Volkswagen Saveiro en Guaymallén. Ambas fueron asistidas por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladadas al Hospital Notti.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.16, en la intersección de las calles De la Estación y Guarnieri, donde intervino personal policial de la Subcomisaría Conde.

Según las primeras averiguaciones, la camioneta circulaba de sur a norte cuando las menores cruzaron corriendo de oeste a este por un cruce no habilitado. Debido a la escasa iluminación de la zona, el conductor no habría advertido la presencia de las adolescentes y terminó impactándolas a la altura del parabrisas.

Tras el choque, las dos menores fueron asistidas por el personal médico y trasladadas al Hospital Notti, donde los profesionales les diagnosticaron politraumatismos leves.

Qué pasó con el conductor de la camioneta

El conductor de la Volkswagen Saveiro resultó ileso y fue sometido a un dosaje de alcohol, que arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro de sangre.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que el vehículo fue trasladado preventivamente a la Subcomisaría Conde, con custodia policial, para preservar la escena y permitir las tareas de Accidentología.

En el lugar del siniestro se congregaron aproximadamente 30 vecinos.