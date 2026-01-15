Dos adolecentes en grave estado tras chocar la moto en Las Heras

Un joven de 16 y una de 13 iban en una 110 cuando impactaron contra un automóvil.

Un accidente vial en Las Heras dejó a dos adolescentes hospitalizados, uno de ellos en grave estado. El hecho ocurrió cerca de las 22.50 horas en la intersección de Álvarez Condarco y San Pedro, jurisdicción de la Comisaría 36ª, cuando un Volkswagen Suran conducido por un hombre de 67 años impactó contra una motocicleta Yamaha 110 cc en la que viajaban un joven de 16 años y una menor de 13.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil circulaba por calle San Pedro de oeste a este y, por causas que se investigan, colisionó con la moto que se desplazaba de norte a sur. El fuerte impacto provocó que ambos ocupantes del rodado menor sufrieran lesiones de consideración, generando una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

La adolescente de 13 años fue trasladada al Hospital Notti con diagnóstico de politraumatismo grave, mientras que el conductor de la motocicleta ingresó al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos varios. La situación generó preocupación en la comunidad por la corta edad de las víctimas y la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, que realizó el dosaje de alcohol al conductor del Suran, arrojando resultado negativo. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que busca establecer las responsabilidades en este nuevo accidente de tránsito en Las Heras