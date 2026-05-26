Dos accidentes en minutos en Ciudad: un choque y un vuelco complicaron el tránsito

Los accidentes ocurrieron este martes por la mañana en la Sexta Sección a menos de una cuadra de distancia. Aunque los vehículos terminaron con importantes daños y hubo cortes de tránsito, no se registraron heridos.

Dos accidentes de tránsito ocurrieron con pocos minutos de diferencia este martes por la mañana en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.

El primero fue un vuelco sobre calle Francisco Moyano y, a solo una cuadra, se registró otro choque entre dos vehículos en la esquina de Rodríguez y Fader. Afortunadamente, no hubo heridos en ninguno de los siniestros.

El vuelco ocurrió cerca de las 7 sobre Francisco Moyano, entre Italia y Fader. Según testigos, un Peugeot 301 circulaba de norte a sur cuando el conductor perdió el control, impactó contra un auto estacionado y terminó dado vuelta sobre la calzada.

Debido al accidente, el vehículo quedó atravesado con las ruedas hacia arriba y la Municipalidad de Ciudad decidió cortar el tránsito en la zona para facilitar el trabajo de asistencia y remoción.

A pocos metros de ese lugar, otro accidente se produjo en la intersección de Rodríguez y Fader. De acuerdo con lo informado por testigos, un vehículo blanco circulaba por Fader hacia el oeste y un auto gris avanzaba por Rodríguez hacia el sur cuando ambos chocaron en la esquina.

Tras el impacto, el auto gris giró unos 180 grados y terminó sobre la acequia con una de sus ruedas fuera de la calzada, mientras que el vehículo blanco quedó detenido en el lugar.

El conductor del auto blanco explicó que intentó frenar y esquivar al otro vehículo, aunque igualmente alcanzó a impactarlo en la parte trasera. “Venía subiendo por Fader, apareció el otro auto de repente, me frené y doble. Le toqué las ruedas en la parte de atrás”.

Los ocupantes de ambos rodados resultaron ilesos y no necesitaron asistencia médica.

Por el segundo accidente, también fue interrumpido el tránsito sobre calle Rodríguez, a la altura de Fader, mientras trabaja personal preventivo en la zona.