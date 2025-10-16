Dónde voto en Mendoza: cómo consultar el padrón electoral y qué se elige el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón electoral 2025 para las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. En qué escuela y mesa me toca votar, qué cargos se eligen y qué pasa si no voy.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre en todo el país. Los mendocinos ya pueden consultar en qué escuela y mesa les corresponde emitir su voto, además de conocer qué cargos se renovarán en esta elección.

El padrón puede consultarse de manera online a través del sitio oficial www.padron.gob.ar. Para acceder, el votante debe ingresar su número de DNI, género, distrito electoral y el código de validación que aparece en pantalla. El sistema informará el establecimiento, dirección, número de mesa y orden de votación.

Desde la CNE recordaron que los lugares de votación pueden haber cambiado respecto a las elecciones anteriores, por lo que se recomienda verificar los datos antes del día del comicio.

Qué se vota en Mendoza el 26 de octubre

Durante las elecciones legislativas 2025, los mendocinos votarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). En esta ocasión se renovarán cargos tanto a nivel nacional como provincial:

Nivel nacional: se eligen cinco diputados nacionales que representarán a Mendoza en el Congreso.

Nivel provincial: se eligen 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales , distribuidos entre las cuatro secciones electorales.

Además, se renovará la mitad de los concejos deliberantes en 12 de los 18 departamentos de la provincia.

Los departamentos que renuevan concejales son: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

En tanto, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael votarán recién el 22 de febrero de 2026, en su calendario municipal diferido.

Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única de Papel

El sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado en Mendoza desde 2021, permite al elector elegir en un solo documento todas las categorías de su distrito.

Cada votante recibirá dos boletas diferenciadas por color:

Celeste: para los cargos nacionales.

Verde: para los cargos provinciales.

Dentro del cuarto oscuro, el ciudadano debe marcar con lapicera una “X” en la opción elegida, ya sea lista completa o por candidato. Luego, deberá doblar la boleta y depositarla en la urna correspondiente según el color.

Quiénes están obligados a votar

El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 y menores de 70 años que figuren en el padrón electoral. En cambio, el voto es opcional para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años.

Qué documentos son válidos para votar

Podrán votar únicamente quienes se presenten con alguno de los siguientes documentos habilitados por la Justicia Nacional Electoral:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica.

DNI libreta verde o celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste (aun si tiene la leyenda “No válido para votar”).

DNI tarjeta.

No se aceptará el DNI digital del celular, ni documentos cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón.

Qué pasa si no voto

Quienes estén obligados a votar y no concurran a las urnas deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, serán incorporados al Registro de Infractores al deber de votar y deberán pagar una multa.

Si el ciudadano no regulariza su situación, no podrá realizar trámites ante organismos públicos durante un año ni ser designado en cargos estatales por tres años posteriores a la elección.