Dónde puede llover este 31 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una Alerta Amarilla por fuertes tormentas y posible granizo para el último día del año ¿qué zonas afectaría?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles rige otra Alerta Amarilla por tormentas en zonas de la provincia. Esta vez, podría darse durante la tarde o noche y por sectores. El SMN hizo incapié en la zona Este.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que la zona Este será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Cómo se desarrollará la tormenta?

Defensa Civil explicó que estará el cielo despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. A partir de las 15:00, inicio de convección en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose con el avance de la tarde.

Durante la noche, tormentas y precipitaciones moderadas que se intensificarán especialmente en el Oeste y el Gran Mendoza, expandiéndose al Valle de Uco y zona Sur (alrededores de Malargüe y Oeste de San Rafael).

No se descarta la caída de granizo en zona Este, Valle de Uco y eventualmente en zona Sur.

Las tormentas podrían extenderse hasta alrededor de las 02.

¿Cómo estará este miércoles 31-12-2025?

Este miércoles estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada, vientos leves del noreste. Posibilidad de tormentas con granizo afectando el este provincial. Inestable en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Jueves 01-01-2026

Este jueves estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 02-01-2026

Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 33°C | Mínima: 21°C

Sábado 03-01-2026

Este sábado estará caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos leves del noreste.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C