Dónde está y cuál es la playa de Potrerillos que tiene entrada gratuita a menos de 1 hora de la Ciudad de Mendoza

A menos de una hora de la Ciudad de Mendoza, Potrerillos esconde una playa pública con agua turquesa, médanos y acceso totalmente gratuito. Es la única zona del dique habilitada para el baño, cuenta con guardavidas y servicios básicos.

Potrerillos es uno de los destinos más elegidos del verano mendocino, pero no todas sus costas están habilitadas para el baño. A menos de una hora de la Ciudad de Mendoza, existe una playa pública con entrada gratuita, agua color turquesa y servicios, como baños y opciones gastronómicas, que se convirtió en una de las opciones preferidas para combatir el calor sin gastar de más.

Se trata de Bahía Príncipe, ubicada sobre la costa sur del perilago del dique Potrerillos, y es la única zona oficialmente habilitada para ingresar al agua. Este sector se destaca por sus médanos naturales, una extensa franja de playa y un entorno de montaña que ofrece una de las postales más atractivas del verano mendocino.

La playa tiene una extensión cercana a los 900 metros y permite tanto refrescarse en la orilla como realizar actividades recreativas y deportes acuáticos, siempre bajo supervisión.

Cómo llegar a la playa de Potrerillos

El trayecto en auto hasta Bahía Príncipe demora aproximadamente 50 minutos desde el centro mendocino. Partiendo desde Plaza Independencia, el recorrido recomendado es por avenida Emilio Civit, Boulogne Sur Mer, Corredor del Oeste y luego la Ruta Provincial 82, pasando por Cacheuta, los caracoles y el túnel.

Una vez bordeado el dique e ingresando a Potrerillos, hay que tomar la primera salida de la rotonda del Parador N°1, donde se encuentra el acceso directo en vehículo hasta la playa, identificada como Parador A del embalse.

Uno de los principales atractivos de Bahía Príncipe es que el acceso es totalmente gratuito. No se cobra entrada y el ingreso es libre tanto para peatones como para quienes llegan en auto.

En el lugar hay estacionamiento gratuito, sanitarios, bar, food trucks y una amplia oferta de actividades como kayak, hidropedales, stand up paddle y rafting. Además, es la única playa pública del perilago con guardavidas habilitados.

Bahía Príncipe cuenta con un sistema de seguridad integral, con presencia de guardavidas profesionales, señalización mediante banderas verdes, amarillas y rojas según el estado del agua y el clima, y equipamiento sanitario completo.

Es una playa cardioprotegida, equipada con desfibrilador, oxigenoterapia, mochilas sanitarias y elementos de primeros auxilios, lo que la convierte en el sector más seguro del dique para disfrutar en familia.

En una provincia donde las altas temperaturas marcan el ritmo del verano, Bahía Príncipe en Potrerillos se consolida como una escapada cercana, gratuita y segura, ideal para quienes no tienen pileta o buscan disfrutar de un espejo de agua natural sin alejarse demasiado de la ciudad.