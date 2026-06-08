¿Dónde está el sol? Mendoza lleva más de 10 días bajo un cielo gris, pero el pronóstico trae alivio

Tras más de 10 días de cielo cubierto y temperaturas frescas, el pronóstico anticipa una mejora gradual desde este martes. También prevén nevadas en Allta Montaña y recomiendan precaución a quienes viajen hacia Chile.

Hace más de diez días que los mendocinos miran al cielo con la misma pregunta: ¿dónde está el sol? Las jornadas grises, con abundante nubosidad y temperaturas frescas, se instalaron en la provincia y modificaron la postal habitual de Mendoza, famosa por sus días despejados incluso en invierno.

“Hace días que en Mendoza no vemos el sol”, comentaron vecinos consultados en distintos puntos de la provincia, muchos de ellos sorprendidos por una seguidilla poco frecuente de mañanas y tardes cubiertas.

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Aunque algunos extrañan los rayos solares, otros aseguran disfrutar del cambio. “A mí me gusta, por lo menos la gente anda un poco más fresco, porque con el calor fuerte es bravo”, expresó una mujer. Otro vecino resumió el sentimiento de muchos: “Todo el clima de Mendoza es lindo. Lo podemos disfrutar de distintas formas”.

Desde el Valle de Uco también llegaron noticias distintas. Una joven oriunda de Tupungato aseguró que allí el panorama fue algo más amable: “Ayer había sol en Tupungato. El Valle de Uco tiene su sol personal”.

La situación no solo se repite en el Gran Mendoza. Turistas y vecinos de San Rafael señalaron que en el sur provincial también predominan los días nublados, aunque admitieron que el domingo hubo una breve aparición del sol cerca del mediodía.

Sin embargo, la buena noticia llega de la mano del pronóstico. Según especialistas, este lunes todavía continuará con abundante nubosidad y temperaturas acordes a junio, pero desde el martes comenzará una mejora gradual.

“El sol siempre está”, explicó el meteorólogo Fernando Jara, quien indicó que Mendoza atravesó una semana con cielos parcialmente nublados y nubosidad variable, dentro de parámetros normales para esta época del año.

De acuerdo al pronóstico, entre martes y jueves habrá presencia de sol en distintos momentos del día, aunque persistirán algunas neblinas matinales producto de la elevada humedad. Las temperaturas máximas rondarán entre los 17 y 18 grados, mientras que las mínimas estarán entre los 7 y 8 grados.

Además, se emitió una advertencia para quienes viajen hacia la cordillera. Entre martes y jueves se esperan nevadas en alta montaña, por lo que recomiendan extremar precauciones e informarse sobre el estado de rutas antes de emprender viaje hacia Chile.

Después de más de una semana de cielos opacos, todo indica que el astro rey volverá a hacerse ver lentamente en Mendoza.