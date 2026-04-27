Dónde conseguir el álbum de figuritas del Mundial de fútbol 2026

En kioscos de la provincia ya se comercializa una versión alternativa con un poco menos de paginas, mientras se espera la llegada del oficial de Panini a la provincia.

La fiebre por el álbum de figuritas del Mundial 2026 ya se instaló en Mendoza, aunque todavía no llegaron los ejemplares oficiales de Panini. En el programa Cada Día, salieron a la calle mendocina y encontraron un quiosco de revistas donde presentaron un álbum alternativo que se consigue en kioscos locales por unos 8.000 pesos y que incluye 64 páginas, frente a las más de 100 que tendrá el original.

El quiosquero Ariel, entrevistado en vivo, detalló: “Se ha vendido bastante, al ser un álbum alternativo es más económico. El original va a costar más, entre 15.000 y 18.000 pesos, y los sobres entre 2.500 y 3.000”. Por ahora, los kioscos ofrecen mayormente figuritas alternativas, con precios sugeridos de 1.000 a 1.500 pesos por sobre.

Los fanáticos suelen llevar entre 10 y 20 paquetes, aunque algunos compran el paquete entero de 25 sobres. “La más buscada es la de Messi, todavía no me ha tocado, pero seguro está en algún sobre”, contó Ariel. El álbum alternativo no incluye las figuritas doradas coleccionables que sí traerá el oficial de Panini, cuya llegada se espera para los primeros días de mayo, posiblemente a partir del 28.

El quiosquero también reconoció que la fiebre mundialista es más moderada que en Qatar 2022: “Ha bajado un poquito, calculamos que es por una cuestión económica, pero cuando empiece todo seguramente repunta”.

En definitiva, los mendocinos ya pueden empezar a coleccionar con este álbum alternativo, mientras aguardan la llegada del oficial de Panini, que promete ser más completo y costoso, pero también el más buscado por los fanáticos del fútbol.

Mirá acá la nota completa del equipo de Cada Día aquí: