Domingo nublado y fresco en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

La nubosidad será protagonista durante todo el día y las temperaturas se mantendrán bajas.

El domingo arranca con cielo cubierto en casi toda Mendoza, en una jornada bien otoñal, con temperaturas bajas y poca amplitud térmica.

De acuerdo al reporte meteorológico de Defensa Civil, no se esperan precipitaciones significativas, aunque no se descartan lloviznas débiles y aisladas en algunos sectores.

La nubosidad se mantendrá durante gran parte del día y también hacia la noche, con algunos claros aislados hacia el Valle de Uco y el sur provincial.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve del sur desde la tarde, principalmente en el Este y Sur de la provincia. Además, podría registrarse Zonda muy débil en sectores de precordillera, el Valle de Uspallata y el sur de Malargüe, aunque sin mayor impacto.

En la zona de alta montaña, el día comienza despejado, con un aumento de la nubosidad desde la tarde, especialmente en el sector central y norte, pero sin precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima será de 7°C.

Cómo sigue la semana

Para el lunes se espera una jornada que comenzará con cielo nublado en el Este provincial, pero con una mejora gradual hacia la tarde, cuando tenderá a despejarse.

El viento será leve del sur y la temperatura tendrá un leve repunte, con una máxima de 20°C y mínima de 10°.

El martes llegará con condiciones mucho más estables, cielo completamente despejado y temperaturas en ascenso.

Se espera una máxima de 22°C, con mínimas que rondarán los 10°C.