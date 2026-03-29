Domingo con calor y probabilidad de tormentas en Mendoza: las zonas dónde podría llover

El calor se instala varios días en la provincia con jornadas veraniegas, nubosidad variable y condiciones que irán cambiando con la llegada de tormentas y un leve descenso de temperatura hacia mitad de semana.

Después de varios días con altas temperaturas, el calor sigue firme en Mendoza y este domingo no será la excepción.

Para la jornada de hoy, el tiempo se mantendrá típico de verano, con momentos de sol, algo de nubes y condiciones que pueden volverse inestables en algunas zonas.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo estará caluroso y con nubosidad variable. Durante la tarde, hay probabilidad de tormentas aisladas, especialmente en el este y sudeste provincial. También se esperan condiciones inestables en Malargüe.

El viento será leve del sur, por lo que no se esperan grandes cambios en el ambiente durante el día.

Se espera una máxima de 35ºC y un mínima que se registró en 19ºC.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes 30 de marzo

Para el lunes, el panorama será muy parecido: continuará el calor, con algunas nubes y poco cambio en la temperatura.

El tiempo se mantendrá mayormente estable tanto en el llano como en la cordillera.

Máxima: 35ºC | Mínima: 18ºC

Martes 31 de marzo

El martes podría traer algunas novedades. Se mantienen las condiciones climáticas y aumenta la inestabilidad con tormentas que podrían afectar distintas zonas de la provincia. Además, no se descarta la presencia de viento Zonda en el sur, especialmente en Malargüe.

Máxima: 35ºC | Mínima: 17ºC

Miércoles 1 de abril

El miércoles llegaría un pequeño alivio. Se anticipan tormentas durante la madrugada y luego una mejora, acompañada por un descenso de la temperatura y algo de viento.

Máxima: 30ºC | Mínima: 17ºC