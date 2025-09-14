Domingo agradable pero se viene una semana calurosa con tormentas aisladas: el pronóstico del tiempo para Mendoza

Este domingo el tiempo en Mendoza estará marcado por un arranque fresco y ventoso, este seguido por días calurosos y con inestabilidad en la semana.

El tiempo en Mendoza traerá cambios importantes en los próximos días. Arranca el domingo con algo de fresco y nubes, y hacia mitad de semana se esperan temperaturas más altas e incluso algunas tormentas aisladas.

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

El domingo se espera un día con algo de nubes y un leve descenso de la temperatura. Habrá viento del sur moderado, que puede generar inestabilidad en la cordillera.

La máxima podría rondar los 22°C mientras que la mínima fue de 14°C

Lunes

La semana comienza con cielo mayormente despejado y temperaturas en aumento.

Los vientos serán suaves desde el noreste y en la cordillera se espera buen tiempo.

La máxima podría llegar a los 25°C y la mínima a los 10°C.

Martes

Seguirá la misma tendencia: algo de nubes, temperaturas en alza y viento leve del noreste.

En la cordillera, el cielo estará casi despejado.

Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 12°C.

Miércoles

El miércoles será el día más inestable de la semana: habrá nubosidad variable, posibilidad de tormentas aisladas y viento moderado del noreste.

En la cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.