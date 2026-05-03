Domingo agradable con ascenso de la temperatura: a cuánto llega la máxima

La provincia tendrá una jornada estable, con poca nubosidad y máximas cercanas a los 20°C. El buen tiempo se mantendrá en el inicio de la semana.

El domingo en Mendoza llega con buen tiempo y condiciones estables. Será una jornada agradable con poca nubosidad y un leve aumento de la temperatura que se va a notar más durante la tarde.

Según datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, a lo largo del día soplarán vientos moderados del noreste.

En la cordillera, el panorama también será favorable, con cielo poco nuboso.

La máxima llegará a los 20°C y la mínima rondará los 10°C.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

Lunes 4 de mayo

El arranque de la semana mantendrá condiciones similares. Se espera otra jornada con poca nubosidad, aunque con cambio en el viento, que pasará a predominar del sur.

La máxima será de 22°C y la mínima de 8°C.

Martes 5 de mayo

El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, viento sur y un leve ascenso de la temperatura: la máxima llegará a los 23°C y la mínima a 9°C.