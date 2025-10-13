Dolorosos mensajes de despedida a los dos hinchas de Gimnasia que murieron en un accidente

Dos hinchas de Gimnasia y Esgrima murieron en un accidente en la Ruta 7 cuando regresaban de Buenos Aires tras presenciar el ascenso histórico del Lobo a la Primera División. Las víctimas fueron Lautaro Godoy, de 18 años, y su sobrino Demian, de apenas dos meses.

El histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División quedó marcado por una tragedia que conmueve a toda la provincia. Dos hinchas del club, Lautaro Godoy, de 18 años, y su sobrino Demian, un bebé de apenas dos meses, murieron en un accidente vial en San Luis cuando regresaban de Buenos Aires después de presenciar la final que coronó al equipo mendocino. Tras esto, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y despedida para los mendocinos.

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Alto Pencoso, en la provincia de San Luis. El vehículo en el que viajaba la familia oriunda de Mendoza perdió el control y volcó violentamente sobre la calzada. Como consecuencia hubo dos víctimas fatales y tres heridos.

Los servicios de emergencia confirmaron que Lautaro y el pequeño Demian fallecieron en el acto, mientras que las tres personas restantes, dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44, fueron trasladadas al Hospital “Dr. Ramón Carrillo” con heridas de diversa consideración. El fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán ordenó la extracción de sangre al conductor para determinar si había consumido alcohol o drogas.

Dolorosos mensajes en las redes sociales tras el trágico accidente de dos hinchas de Gimnasia de Mendoza

La noticia del fallecimiento se viralizó rápidamente y generó una ola de tristeza entre los hinchas. En redes sociales, cientos de usuarios despidieron a Lautaro con mensajes cargados de emoción: “Campeón, te fuiste con el Lobo en lo más alto”, escribió un amigo junto a una foto tomada en la previa del partido.

El Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza también expresó su pesar a través de un comunicado oficial:“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras condolencias y acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

El dolor se hizo sentir en toda la provincia. Lo que debía ser una jornada de celebración por el ascenso histórico del Lobo mendocino terminó en una profunda tristeza. Familiares, amigos y la comunidad futbolera despidieron con respeto y cariño a dos vidas que se apagaron demasiado pronto.