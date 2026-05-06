Dolor en Mendoza: murió la agente de tránsito que fue atropellada por un camión cuando trabajaba en Guaymallén

Una agente de tránsito de la Municipalidad de Guaymallén murió este miércoles por la mañana como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en un siniestro vial ocurrido el lunes 27 de abril por la noche en el Acceso Sur.

La víctima fue identificada como Nadya Evelyn Camus, de 35 años, quien permanecía internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría. Según el parte médico, presentaba politraumatismos producto del fuerte impacto.

El hecho se registró minutos antes de las 23, a la altura de La Barraca Mall, donde personal municipal realizaba un operativo de tránsito tras un choque previo en la zona. Para ordenar la circulación, se habían colocado conos de señalización que obligaban a reducir la velocidad.

En ese contexto, un camión Iveco embistió los conos y luego impactó contra la patrulla de tránsito. Como consecuencia, dos agentes y un ciudadano resultaron heridos de distinta consideración.

Tras el choque, el vehículo oficial fue desplazado y terminó sobre la lateral del Acceso Sur, luego de sobrepasar el guardarraíl. Dentro de la movilidad se encontraba un inspector, mientras que Camus estaba fuera del vehículo junto al civil afectado.

El camionero detuvo su marcha dos kilómetros más adelante. Según declaró, logró advertir la presencia de los conos, pero no así al personal que participaba del operativo. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

El conductor quedó aprehendido y a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.