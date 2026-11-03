“DNI para mascotas”: presentaron un proyecto en Mendoza para identificar a perros y gatos con microchips

La iniciativa de la senadora Yamel Ases propone crear un Registro Único Provincial de Animales de Compañía, con identificación digital, seguimiento sanitario y sanciones por incumplimientos. El sistema sería gratuito y tendría una implementación gradual de 365 días.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza busca crear un sistema de identificación digital para perros y gatos, mediante la colocación de microchips y la inscripción en un registro provincial. La propuesta, impulsada por la senadora Yamel Ases, apunta a fortalecer la tenencia responsable, prevenir el abandono y el maltrato animal y mejorar el acceso a información sobre las mascotas.

La iniciativa fue elaborada junto al Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección animal, veterinarios y el Colegio de Veterinarios. Actualmente, se encuentra en etapa de debate en comisiones.

Cómo funcionaría el “DNI para mascotas” en Mendoza

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Único Provincial de Animales de Compañía (RUPAC), una plataforma digital que funcionaría como una especie de DNI para perros y gatos.

Según explicó Ases, el sistema estaría disponible a través de Mendoza por Mí y permitiría reunir en un único lugar la información de cada animal y de la persona responsable de su cuidado.

El registro incluiría datos de identificación y antecedentes sanitarios, como las vacunaciones. Además, buscaría integrar la información que actualmente manejan los municipios, la Provincia y las veterinarias.

La identificación se realizaría mediante un microchip del tamaño aproximado de un grano de arroz, que contendría un número único. A partir de ese código, las autoridades podrían identificar al animal y conocer quién está a cargo de su tutela.

¿Será obligatorio colocarles un chip a perros y gatos?

De acuerdo con lo explicado por la legisladora, la propuesta contempla una implementación gradual de 365 días para que los vecinos de toda la provincia puedan identificar y registrar a sus mascotas.

La intención es que el procedimiento alcance a los animales de compañía de Mendoza y que el registro sea gratuito. Ases señaló que ya existen municipios que avanzan con este tipo de iniciativas y mencionó como ejemplo a Godoy Cruz, donde la identificación con microchip se realiza sin costo.

El proyecto también prevé sanciones por no registrar a los animales, no actualizar sus datos o incumplir las obligaciones vinculadas con su bienestar.

Qué relación tiene el proyecto con los animales potencialmente peligrosos

La iniciativa también busca contar con información sobre los animales considerados potencialmente peligrosos. En esos casos, el registro permitiría incorporar esa condición para mejorar la disponibilidad de datos y facilitar la elaboración de políticas públicas.

La senadora aclaró que el proyecto no se limita a ese grupo, sino que busca incluir a todos los perros y gatos de la provincia.

La propuesta también contempla medidas vinculadas con el bienestar animal, que incluyen garantizar alimentación, vacunación, vivienda adecuada y condiciones de cuidado.

En paralelo, Ases mencionó que en la Legislatura se trabaja sobre la denominada Ley Ágata, una propuesta que apunta a incrementar las multas previstas en el Código de Contravenciones por situaciones de maltrato animal, con sanciones que podrían alcanzar los $1.800.000.

El proyecto fue presentado en la Comisión de Ambiente y continuará su tratamiento legislativo en otras comisiones. Según indicó Ases, todavía quedan semanas de debate y trabajo con los distintos sectores que participaron en su elaboración antes de avanzar hacia una posible media sanción.