Djs, torneo de videojuegos y premios de hasta $200000 para el mejor disfraz: así será Halloween en la Arístides

Desde las 17 y hasta las 23, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se transformará en un punto de encuentro, con una variada programación que combina creatividad, diversión y talento local.

El evento contará con un desfile de cosplay, donde las y los participantes mostrarán sus mejores interpretaciones de personajes de series, películas, videojuegos y cómics. El concurso, con jurado incluido, tendrá su apertura y presentación a las 17.15, y se desarrollará hasta las 20.30.

Lo más atractivo será que los tres mejores disfraces tendrán premios en efectivo: $200.000 al primer premio, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar podrán inscribirse completando este formulario.

La música será protagonista a lo largo de la jornada, con dos escenarios simultáneos, uno en el cruce con Tiburcio Benegas y el otro en Martínez de Rozas, con la siguiente programación:

Escenario Tiburcio Benegas: