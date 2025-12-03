Distraían a las víctimas, robaban y huían: detuvieron a una banda mendocina que asaltaba en un shopping de San Juan

La Policía de Mendoza y de San Juan detuvo a cinco integrantes de una organización dedicada a asaltar comercios. El grupo, compuesto por cuatro mujeres y un hombre, actuaba en una perfumería de un shopping sanjuanino. Las autoridades confirmaron que tenían antecedentes en otras provincias.

La policía de Mendoza y San Juan lograron detener a una banda mendocina que operaba bajo una modalidad conocida: distraían a las víctimas, robaban productos de alto valor y escapaban en cuestión de segundos. El grupo criminal, integrado por cuatro mujeres y un hombre, cayó tras un operativo conjunto que incluyó allanamientos simultáneos y el secuestro de elementos clave para la investigación.

El hecho ocurrió a comienzos de noviembre en una perfumería de un shopping sanjuanino. Según la reconstrucción policial, tres mujeres ingresaron al local simulando ser clientas y comenzaron a consultar por artículos de maquillaje y cosmética. Mientras dos entretenían a la vendedora, la tercera sustraía perfumes de alto costo, que ocultaba entre su ropa. Una vez concretado el robo, abandonaron el comercio y escaparon en un Ford Focus gris que las esperaba fuera del centro comercial.

La División Robos y Hurtos de Mendoza, en coordinación con la policía de San Juan, llevó adelante las tareas investigativas que permitieron identificar a todos los integrantes de la organización. Con esa información, la Justicia ordenó cinco allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Allí se produjo la detención del grupo y el secuestro de prendas, celulares y el vehículo utilizado en la maniobra, que quedó alojado en la Comisaría Sexta.

Una de las mujeres investigadas, que tenía pedido de captura nacional, no fue ubicada en los allanamientos iniciales. Tras nuevas averiguaciones, fue encontrada en Cacheuta, Luján de Cuyo, donde finalmente fue detenida y puesta a disposición del magistrado interviniente. Con su captura, se completó el total de personas implicadas en la causa.

Las autoridades confirmaron que la organización contaba con antecedentes por robos en farmacias y perfumerías de otras provincias, como La Pampa, donde aplicaban el mismo modus operandi para llevarse productos de cosmética y perfumería.

Intervino el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción de San Juan, junto con el Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción de Mendoza, en el marco del trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.