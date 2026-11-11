Dique Papagayos: intimaron a unas 25 familias a dejar sus casas por riesgo aluvional y reclaman una reubicación

La Dirección de Hidráulica intimó a los ocupantes de unas viviendas precarias a abandonar el sector ante el riesgo de crecidas por las tormentas que podrían ocurrir en verano por el fenómeno del Súper Niño. En el lugar viven alrededor de 25 familias, con niños, que aseguran no tener una alternativa habitacional y reclaman una respuesta de las autoridades.

La advertencia por el riesgo aluvional en el dique Papagayos abrió un escenario de incertidumbre para unas 25 familias mendocinas que viven en la zona. Tras recibir una intimación de la Dirección de Hidráulica para abandonar sus precarias viviendas ante el peligro de posibles crecidas, los vecinos esperan una respuesta sobre dónde podrán vivir y reclaman una alternativa que les permita dejar el lugar sin quedar en la calle.

La posibilidad de un verano con lluvias más intensas por el fenómeno de El Niño aceleró una situación que lleva décadas sin resolverse en Mendoza. Las familias que viven en las inmediaciones del dique Papagayos, en Ciudad, recibieron notificaciones de la Dirección de Hidráulica para que abandonen el sector, considerado una zona de riesgo aluvional.

Sin embargo, la intimación abrió una nueva preocupación entre los vecinos: aunque reconocen el peligro de permanecer en el lugar, aseguran que todavía no tienen certezas sobre dónde podrán vivir si deben dejar sus casas.

La notificación, fechada el viernes pasado, advierte que el área ocupada se encuentra dentro de la zona de influencia hidráulica del dique. Por ese motivo, el organismo provincial intimó a los habitantes a liberar el espacio y poner fin a la ocupación.

El argumento es preventivo. Según Hidráulica, durante el período estival 2026-2027 podrían registrarse precipitaciones intensas en la cuenca del río seco Papagayos, asociadas a las condiciones meteorológicas previstas por el fenómeno de El Niño. Esto podría generar crecidas repentinas y un importante arrastre de agua y sedimentos hacia el embalse.

Cuántas familias viven en las inmediaciones del dique Papagayos

En el sector hay alrededor de 15 viviendas precarias, construidas principalmente con palos, nylon y cañas. Algunas cuentan con electricidad mediante conexiones irregulares a la red.

De acuerdo con los datos relevados, allí viven unas 25 familias, integradas por adultos y niños. Se trata de una ocupación que lleva aproximadamente 40 años y cuya situación excede la discusión sobre la titularidad de los terrenos: detrás de cada construcción hay personas que necesitan una alternativa habitacional antes de abandonar el lugar.

El riesgo está relacionado con la posibilidad de que una crecida eleve el nivel del embalse y el agua avance sobre el sector ocupado. En ese escenario, las viviendas y los espacios donde viven las familias podrían quedar alcanzados por el agua.

“No queremos quedar en la calle”: el reclamo de los vecinos

La preocupación de los habitantes no se limita a la intimación, sino que está puesta en la falta de respuestas concretas sobre una posible reubicación.

Una de las vecinas contó que la notificación llegó el viernes por la mañana y que, según les indicaron, debían acercarse al municipio para solicitar asistencia y un relevamiento de las familias.

“Sabemos del riesgo que corremos estando acá. Pero tampoco, si vinimos a vivir acá, es porque no tenemos dónde vivir”, expresó.

La mujer aseguró que hay niños escolarizados y que las familias necesitan una solución antes de dejar sus viviendas. También explicó que algunos vecinos compraron los terrenos donde construyeron sus casas y que ahora no saben qué alternativa tendrán.

Otro de los pedidos apunta a conseguir un lugar estable donde instalarse. “Nosotros pedimos que nos reubiquen en algún lugar estable. Así lo tengamos que pagar por mes. Tampoco queremos nada regalado”, manifestó una de las habitantes.

Los vecinos sostienen que no quieren recibir una solución provisoria, sino acceder a un espacio donde puedan establecerse definitivamente y continuar con sus vidas.

Qué dijeron la Municipalidad de Capital y el IPV sobre la reubicación

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza señalaron que conocen la situación de las familias que viven en las inmediaciones del dique Papagayos y que están dispuestos a colaborar en la búsqueda de una alternativa habitacional.

Sin embargo, aclararon que la responsabilidad de intervenir en el sector y avanzar con las medidas correspondientes para recuperar el espacio corresponde a la Dirección de Hidráulica de la provincia.