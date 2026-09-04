Dique Papagayos: a una semana de una limpieza profunda el cauce ya está lleno de basura

A fines de agosto se retiraron del lugar 200 toneladas de residuos y escombros con el objetivo de que este preparado para enfrentar la lluvia que se espera para los últimos meses del año. Sin consciencia, el cauce ya muestra grandes cantidades de desperdicios.

A fines de agosto, las autoridades de la Ciudad de Mendoza y de Hidráulica realizaron la limpieza integral de dique Papagayos en donde quitaron alrededor de 200 toneladas de residuos y escombros, en una intervención que también apunta a reforzar la infraestructura aluvional frente a la posibilidad de un escenario de Super Niño. Pero a tan solo una semana, el cauce ya se encuentra con mucha basura producto de la falta de consideración y entendimiento de que la limpieza del dique ayudará a que el agua no inunde las arterias y casas cercanas.

El operativo de limpieza tuvo como objetivo principal acondicionar el cauce, retirar residuos y mejorar las condiciones ambientales y de seguridad de uno de los sectores que forman parte del sistema de desagües aluvionales de la Ciudad.

La intervención se realizó con un importante despliegue de recursos humanos y maquinaria. Participaron 20 operarios municipales de las direcciones de Higiene Urbana, Obras por Administración, Paseos Públicos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de personal de la repartición provincial.

Para llevar adelante las tareas se utilizaron cuatro camiones playos, dos camiones batea, una máquina retroexcavadora, una minicargadora y dos palas cargadoras, entre otros equipos. En total, los residuos retirados demandaron unos 20 viajes de camiones para su traslado.

Limpieza del Canal Papagayos: un operativo que se realiza todos los meses

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, explicó que este tipo de operativo se lleva adelante una vez por mes y que comenzó a implementarse a mediados de 2024.

Según señaló, desde entonces se observa una disminución en la cantidad de residuos encontrados, aunque todavía persiste el problema de los escombros y la basura arrojada de manera clandestina.

“Al principio sacábamos muchos más residuos, se ha ido tomando conciencia por parte del vecino, pero no hemos llegado a que el vecino entienda que esta necesidad es por el bien de ellos”, sostuvo González.

En ese sentido, remarcó que un eventual desborde del canal podría afectar directamente a las viviendas ubicadas en las zonas cercanas. Por eso, pidió a los vecinos evitar el arrojo de residuos y escombros en lugares no habilitados.

La funcionaria también anticipó que el municipio y la Dirección de Hidráulica analizan la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia para identificar y sancionar mediante fotomultas o registros de video a quienes arrojen residuos o escombros.

La advertencia por un posible escenario de Super Niño

Además de la limpieza habitual, el operativo tiene un fuerte componente preventivo. Las autoridades buscan que los canales y cauces aluvionales se encuentren en condiciones de afrontar un eventual incremento de las precipitaciones.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad de la provincia, explicó que el acondicionamiento responde a un pedido del gobernador y que forma parte de los trabajos de preparación ante la posibilidad de un escenario de Super Niño.

“Es necesario que esta infraestructura urbana esté lista para que toda su sección funcione de la manera que tiene que funcionar”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de retirar de los cauces todos aquellos elementos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua, como basura, escombros y otros residuos.

“Estos canales tienen que funcionar de la manera que se necesita y en el momento que se necesita, es una infraestructura que nos cuida”, afirmó Haudet.

También preocupa la contaminación del agua

Desde el municipio advirtieron que el problema no se limita al riesgo aluvional. Los residuos acumulados en el canal también generan consecuencias ambientales y sanitarias.

González explicó que buena parte de los materiales retirados se encuentran contaminados, por lo que no pueden ser reciclados y deben ser trasladados al vaciadero.

Además, señaló que el Canal Papagayos desemboca en un canal de Irrigación, por lo que los residuos acumulados pueden terminar afectando la calidad del agua.

“Estamos contaminando el agua. El zanjón debería estar limpio”, sostuvo la funcionaria, quien insistió en la necesidad de que la comunidad evite arrojar basura y escombros.

El municipio pide colaboración a los vecinos

Desde la Ciudad remarcaron que el mantenimiento de los cauces requiere de un trabajo permanente entre las distintas áreas municipales y los organismos provinciales, pero también de la colaboración de los vecinos.

En particular, se pidió no arrojar escombros en la vía pública ni depositar residuos fuera de los horarios establecidos para la recolección, además de utilizar los sitios habilitados para la disposición de materiales.

La limpieza del Canal Papagayos forma parte de una serie de operativos integrales que la Municipalidad de Mendoza desarrolla en distintos sectores de la Capital para mejorar las condiciones ambientales, preservar los espacios públicos y reducir los riesgos asociados a posibles eventos aluvionales.

Con el retiro de las 200 toneladas de residuos, las autoridades buscan dejar despejada la sección del cauce y garantizar que pueda cumplir su función cuando sea necesario, especialmente frente a posibles escenarios de precipitaciones superiores a las habituales.