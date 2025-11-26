Diputados aprobó tres proyectos del paquete minero en Mendoza: cientos de mendocinos se manifestaron en contra

La Legislatura de Mendoza dio media sanción al Fondo de Compensación Ambiental, al nuevo esquema de regalías mineras y a las Declaraciones de Impacto Ambiental de 27 proyectos de exploración en Malargüe. En una sesión marcada por protestas y tensiones, ahora se define el futuro de PSJ Cobre Mendocino.

La Cámara de Diputados de Mendoza avanzó este miércoles con tres de los cuatro proyectos del paquete minero impulsado por el Gobierno provincial: la creación del Fondo de Compensación Ambiental, la actualización del régimen de regalías mineras y las nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a 27 proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).

La votación arrojó una mayoría clara de 39 votos a favor y 6 en contra, en una sesión que se transmitió en vivo por el canal oficial de la Legislatura y que mantuvo en vilo a toda la provincia.

Los votos negativos provinieron de los diputados Emanuel Fugazzotto, José Luis Ramón, Jorge Difonso, Rolando Scanio, Valentina Morán y Roxana Escudero, quienes expresaron fuertes cuestionamientos a los alcances ambientales y socioeconómicos del paquete.

En paralelo, decenas de asambleístas y organizaciones ambientales se movilizaron frente a la Legislatura para manifestar su rechazo a los proyectos. Las iniciativas aprobadas pasarán ahora al Senado, que podría tratarlas el 9 o el 16 de diciembre, según el cronograma legislativo.

¿Qué incluyen los proyectos aprobados?

El nuevo Fondo Compensador busca garantizar respuestas rápidas ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Se financiará con: Multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, Créditos, donaciones y recuperos legales

Los recursos podrán utilizarse para restauraciones ecológicas, mitigación de daños, emergencias y acciones de recomposición en comunidades afectadas. El proyecto invita a Irrigación y a los municipios a adherir y aportar fondos, y fija 180 días para su reglamentación.

Nuevo régimen de Regalías Mineras

El esquema se alinea con la Ley Nacional 24.196, que establece un tope del 3% del valor “boca mina”. La propuesta provincial distribuye ese ingreso de la siguiente manera:

88% para Rentas Generales , de los cuales el 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental

12% para los municipios donde se realice la extracción y que adhieran al régimen

La ley también define criterios de cálculo, control y trazabilidad para garantizar un funcionamiento transparente y ambientalmente responsable.

27 nuevos proyectos de exploración en Malargüe (MDMO II)

El paquete aprobado incorpora 27 Declaraciones de Impacto Ambiental, basadas en una audiencia pública de dos días, dictámenes técnicos, informes académicos y la intervención del Consejo Provincial del Ambiente.

Los proyectos incluyen exploraciones como Cuprum, El Destino, Chamamé, Excalibur, Sofi, Tordillo, Lucero, PAS, Qatar, Belluno, Roma, Veneto, Malargüe West y Sierra Azul, entre otros.

Las DIA incorporan planes de manejo en zonas de altura y supervisión ambiental estricta durante todo el proceso.

PSJ Cobre Mendocino: el proyecto decisivo que se debate ahora

Tras la aprobación de los primeros tres proyectos, la Legislatura debate la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, ubicado a 37 km de Uspallata y considerado la primera iniciativa de cobre a mediana escala en Mendoza.

La propuesta incluye un proceso de evaluación inédito, con: 16 dictámenes sectoriales, informes de la Autoridad Ambiental Minera, un estudio de la Fundación de la UNCuyo (FUNC), revisión de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y participación ciudadana ampliada, talleres y visitas técnicas

Manifestaciones y tensión fuera del recinto

Mientras los legisladores debatían en el interior, en la Peatonal cientos de mendocinos se movilizaron en rechazo al paquete minero. Organizaciones sociales, docentes, asambleas ambientales y vecinos autoconvocados advirtieron sobre el riesgo para la cuenca del río Mendoza, una fuente clave de agua para más de dos millones de personas y para el principal oasis productivo de la provincia.

“El agua no se negocia”, fue una de las consignas más repetidas entre quienes se manifestaron desde temprano. También cuestionaron el avance de proyectos como San Jorge y las iniciativas previstas para Malargüe, advirtiendo sobre los potenciales impactos en los ríos, napas subterráneas y ecosistemas de montaña.