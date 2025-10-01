Dinosaurios, ilusiones ópticas y “aprender haciendo”: ¿cuándo y dónde estará la feria Mendociencia?

Del 2 al 4 de octubre, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales llevará adelante una nueva edición de esta feria para estudiantes de los últimos años del secundario. A través de distintas estaciones, podrán explorar cómo es la interacción entre la luz y la materia, la metodología en el estudio de animales y su comportamiento, el valioso mundo paleontológico de las huellas de dinosaurios, o el estudio del movimiento o la manipulación de materia en física.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) vuelve a ser escenario del evento que convoca a cientos de estudiantes para conocer la ciencia en primera persona. Mendociencia es la muestra interactiva en la que se comunica la ciencia y la tecnología de forma lúdica, despertando vocaciones científicas en edades tempranas e invitando a los jóvenes a desentrañar el cautivante mundo del descubrimiento científico.

Se desarrollará del 2 al 4 de octubre, en la sede central de la FCEN (Padre Jorge Contreras 1300, Ciudad). Está orientada a jóvenes de los últimos años del nivel secundario, quienes visitarán la feria, por turnos, el jueves y viernes de 9 a 18. Asimismo, está prevista una jornada para público en general, el sábado de 10 a 13.

Mendociencia —que ya se transformó en un clásico para estudiantes de la provincia— gira sobre la idea de “aprender haciendo” e invita a tocar, a experimentar, conocer, sentir, cuestionar y explicar.

El tópico de esta edición es La ciencia y la tecnología como bases para el futuro soberano, e invita a reflexionar sobre el rol estratégico del conocimiento en el desarrollo de la sociedad. En un mundo cada vez más interconectado y atravesado por innovaciones permanentes, resulta esencial fortalecer las capacidades locales de investigación, innovación y transferencia tecnológica para dar respuestas propias a los desafíos sociales, económicos y ambientales.

La soberanía en ciencia y tecnología implica poder decidir, crear y producir desde nuestra propia realidad, garantizando un futuro en el que el bienestar colectivo sea una prioridad nacional y potencie así la creatividad, la formación y el compromiso de nuestras y nuestros científicos, tecnólogos y educadores. Promover estos valores en la comunidad es apostar a un país con mayor autonomía y que siembra oportunidades para las futuras generaciones.

Mendociencia: un recorrido por cinco estaciones

El guion de Mendociencia se compone de distintas estaciones, para aprender nuevos conceptos e interactuar con la ciencia desde otra perspectiva:

Ciencia Style ofrecerá experiencias que evidencian la interacción entre la luz y la materia, y cómo se emplea para la fabricación de fuegos artificiales. Además, se mostrarán diversos minerales presentes en la Tierra que, a su vez, se utilizan en materiales de uso diario como celulares y otros dispositivos electrónicos, hasta maquinaria compleja, como alas de aviones o estructuras de reactores nucleares.

Ciencia ATR presentará herramientas y métodos de investigación para el estudio de los animales y su comportamiento; además, se explorará la matemática a través de juegos de probabilidad e ilusiones ópticas, entre otras experiencias.

Crono Ciencia pondrá en valor el patrimonio paleontológico mendocino, destacando la importancia de las tareas científicas-técnicas para la protección patrimonial, en este caso vinculadas al yacimiento con huellas de dinosaurios ubicado en el sur de Mendoza (Malargüe). Para ello, se montará un stand con réplicas de calidad científica de huellas de dinosaurios y extremidades de los dinosaurios productores de huellas (sauropodos-titanosaurios). También se podrán observar modelos 3D, esqueletos de dinosaurios que forman parte de la fauna asociada a los productores de huellas (dinosaurios carnívoros) y soportes visuales de las tareas realizadas. Las actividades estarán guiadas por investigadores, técnicos y estudiantes del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de FCEN.

Converciencia consistirá en charlas breves vinculadas a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología de múltiples disciplinas, a cargo de investigadores e investigadoras.

Física Interactiva incluirá experiencias que abarcan desde el estudio del movimiento hasta la manipulación de materia y la observación de lo imperceptible. Se explicará, por ejemplo, cómo la física ayuda a encontrar el camino más rápido en una carrera cuesta abajo a toda velocidad y cómo ciertos objetos levitan desafiando las leyes de la gravedad. También se podrán observar en detalle las estructuras de materiales o microorganismos que son completamente invisibles para el ojo humano, revelando un mundo oculto a simple vista.