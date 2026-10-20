Difundieron imágenes íntimas de una preceptora en una escuela de San Martín e investigan a alumnos: qué dijo la DGE

El caso ocurrió en la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín, en Mendoza. El material habría sido obtenido luego de que una cuenta de correo quedara abierta en una computadora del establecimiento y después se compartiera por WhatsApp. Intervienen la Justicia y la Dirección General de Escuelas (DGE).

La difusión de imágenes íntimas de una preceptora generó preocupación en una escuela secundaria del departamento de San Martín y motivó una investigación judicial y la intervención de las autoridades educativas. El material privado habría sido extraído de una cuenta personal que quedó abierta en una computadora del establecimiento y luego circuló a través de grupos de WhatsApp, hasta llegar a estudiantes de otras instituciones.

El episodio ocurrió en la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín, ubicada en el centro del departamento. Tres alumnos fueron identificados en el marco de las actuaciones, mientras la Justicia busca determinar quiénes accedieron a los archivos, quiénes los descargaron y cómo se produjo su distribución.

La investigación se inició después de que la docente presentara una denuncia el viernes 16 de octubre ante la Oficina Fiscal de turno. En el caso también interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que deberá esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades.

Cómo se habrían difundido las imágenes íntimas en la escuela de San Martín

Según la reconstrucción, el episodio habría comenzado el 21 de septiembre, durante una jornada institucional destinada a los docentes, en la que no hubo clases.

Durante ese encuentro, algunos integrantes de la comunidad educativa utilizaron las computadoras de la escuela para ingresar a sus cuentas de correo electrónico y consultar archivos que habían recibido. Una de las sesiones habría quedado abierta en uno de los equipos.

Días después, cuando los estudiantes regresaron a la sala de informática, un alumno habría encontrado la cuenta de correo de la preceptora abierta y accedido a su espacio de almacenamiento en Drive, donde estaban guardadas las fotografías y el video íntimo.

A partir de ese acceso, los archivos habrían sido descargados y compartidos entre estudiantes mediante grupos de WhatsApp. La circulación se extendió durante las semanas siguientes y alcanzó a alumnos de distintos cursos, además de trascender los límites de la institución.

Por el momento, no se determinó oficialmente quién inició la difusión ni desde qué dispositivo comenzó a circular el contenido.

Qué medidas tomó la DGE tras la viralización del material

Ante la repercusión del caso, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario para abordar la situación dentro de la comunidad educativa.

Las autoridades realizaron entrevistas con estudiantes que podrían haber tenido acceso al material o que lo habían visto en sus dispositivos. Según explicaron desde la institución, estas conversaciones buscaron reconstruir cómo llegaron los archivos a los alumnos, sin que el hecho de haberlos tenido o visto implique necesariamente haber participado en su difusión.

Además, se puso en marcha un protocolo específico para trabajar sobre la circulación de imágenes íntimas y sus consecuencias. El abordaje incluye acciones de concientización para que los estudiantes comprendan la gravedad de este tipo de conductas y el daño que pueden provocar.

Desde la escuela señalaron que la investigación sobre el origen y la distribución del contenido corresponde al ámbito judicial, por lo que todavía no es posible establecer todas las responsabilidades.

Cómo se encuentra la preceptora afectada

La docente decidió continuar con sus actividades laborales pese a la situación que atraviesa. Según indicaron desde el ámbito educativo, las autoridades mantuvieron una entrevista individual con ella y evaluaron la posibilidad de brindarle acompañamiento profesional.

En ese proceso también participan especialistas del área de Apoyo a las Trayectorias Escolares (ADAE), con el objetivo de conocer sus necesidades y ofrecer asistencia ante las consecuencias personales y emocionales que puede generar la exposición de material íntimo.

Qué puede pasar con los alumnos involucrados tras difundir imágenes íntimas de una preceptora

La investigación judicial deberá establecer qué participación tuvo cada una de las personas que accedieron al material, lo descargaron o lo compartieron. La identificación de estudiantes no implica, por sí sola, que todos hayan cometido una conducta ilícita.

Las autoridades educativas advirtieron que, si se comprueba la participación de alumnos o de personas adultas en la difusión, las actuaciones podrían derivar en consecuencias judiciales, según corresponda y de acuerdo con la legislación aplicable.