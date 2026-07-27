Día del Perro Sin Hogar: el refugio mendocino que estuvo a punto de cerrar y hoy busca familias para más de 240 perros

En el Día Internacional del Perro Sin Hogar, el refugio Ángeles de Cuatro Patas, de Godoy Cruz, renovó su pedido a la comunidad para encontrar hogares para más de 240 perros rescatados. Tras superar una grave crisis económica gracias a la solidaridad de cientos de personas, ahora el gran desafío es lograr que los animales más viejitos puedan ser adoptados.

Lo que hace apenas unos días parecía ser el final de una historia de amor por los animales, hoy volvió a llenarse de esperanza. Después de atravesar una crisis que los obligó incluso a anunciar el cierre del refugio, Ángeles de Cuatro Patas, logró salir adelante gracias a una enorme muestra de solidaridad de todos los mendocinos. Sin embargo, sus responsables aseguran que la misión más importante todavía continúa: conseguir una familia para los 241 perros que hoy viven allí, la mayoría adultos mayores, ciegos o con problemas de salud.

La fecha no podría ser más simbólica. En el Día Internacional del Perro Sin Hogar, el refugio volvió a invitar a los mendocinos a adoptar, colaborar o convertirse en socios para garantizar el futuro de un espacio que desde hace 13 años rescata animales que nadie más quiere.

Una deuda millonaria que puso al refugio al borde del cierre

Durante semanas, los integrantes del refugio hicieron cuentas, organizaron rifas, bingos y distintas campañas para intentar cubrir una deuda veterinaria que ya superaba los 12 millones de pesos. Pero el dinero nunca alcanzaba.

La situación se volvió insostenible. Los gastos diarios por alimentos especiales, medicamentos, estudios, cirugías e internaciones crecían constantemente, especialmente porque la mayoría de los perros alojados son ancianos y requieren controles permanentes.

Por primera vez desde que abrió sus puertas, el refugio anunció públicamente que no podía seguir funcionando y comenzó a buscar hogar para todos los animales.

El pedido conmovió a miles de personas. Las publicaciones en redes sociales se multiplicaron y las donaciones comenzaron a llegar desde distintos puntos de Mendoza y también de otras provincias.

En apenas un día y medio reunieron el dinero suficiente para cancelar la deuda veterinaria y, además, lograron recaudar fondos adicionales para afrontar gastos futuros.

“Fue impresionante. Nunca pensamos que la respuesta iba a ser tan grande. La gente siempre nos ayudó, pero esta vez sentimos un apoyo enorme“, contó emocionada Beatriz Méndez, responsable del refugio.

Gracias a esa ayuda, Ángeles de Cuatro Patas puede seguir funcionando y evitar el cierre.

Un refugio pensado para los perros que casi nadie adopta

A diferencia de otros espacios de rescate, Ángeles de Cuatro Patas recibe principalmente perros adultos mayores, ciegos, enfermos o con necesidades especiales.

Muchos de ellos fueron abandonados después de pasar años con una familia. Otros llegaron tras sufrir maltrato o vivir durante mucho tiempo en la calle.

Precisamente por esa condición, son animales que pocas personas eligen adoptar, aunque desde el refugio aseguran que son excelentes compañeros y solo necesitan un lugar tranquilo donde pasar sus últimos años.

Beatriz aprovechó la fecha para dejar un mensaje que busca generar conciencia sobre la tenencia responsable. “Hoy muchos hablan del Día del Perro Callejero, pero para nosotros es el Día del Dueño Irresponsable. Si no existieran personas que abandonan a sus animales, no habría perros viviendo en la calle“, afirmó.

También recordó la importancia de la castración y de pedir ayuda antes de abandonar una mascota. “Ellos sienten dolor, miedo y necesitan una familia igual que cualquiera. Lo único que pedimos es que la gente no los deje solos“, expresó.

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Aunque la deuda ya fue cancelada, el refugio sabe que la tranquilidad es momentánea.

Por eso lanzó una campaña para incorporar nuevos socios que aporten una colaboración mensual de 2.000 pesos, dinero que permitirá afrontar gastos cotidianos antes de que vuelvan a convertirse en una deuda difícil de sostener.

En los últimos días ya lograron sumar cientos de colaboradores, aunque aseguran que todavía necesitan ampliar esa red solidaria. Además, existe la posibilidad de apadrinar a alguno de los perros, colaborando con sus alimentos, medicamentos o tratamientos veterinarios.

Cómo ayudar al refugio Ángeles de Cuatro Patas

Desde el refugio explicaron que existen distintas maneras de colaborar:

La más importante sigue siendo la adopción. Los interesados pueden visitar el predio, conocer a los perros y elegir el compañero que mejor se adapte a su familia. En el caso de los animales más viejitos, el refugio incluso ofrece acompañamiento con controles veterinarios y tratamientos médicos para facilitar la adopción.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante el alias CONGO.DIARIO.SAL, a nombre de Beatriz Liliana Méndez, o sumarse como socios con un aporte mensual.