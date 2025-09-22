Día del empleado de comercio: conocé qué negocios abren hoy

La mayoría de los comercios permanecerán cerrados, mientras que los locales atendidos por sus dueños podrán abrir sin obligación de pagar recargos. La medida busca garantizar el descanso de más de 60.000 trabajadores mercantiles en la provincia.

Este lunes 22 de septiembre se celebra en Mendoza el Día del Empleado de Comercio, una jornada que, aunque por ley nacional está fijada para el 26 de septiembre, se traslada desde 2020 al cuarto lunes del mes. La medida, acordada entre el Centro Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales UCIM (Unión Comercial e Industrial Mendoza) , CECITYS (Cámara de Comercio Mendoza) y FEM ( Federación Económica Mendoza), busca garantizar el descanso de los trabajadores mercantiles en toda la provincia, uno de los sectores más numerosos del empleo privado.

La jornada será no laborable para el sector comercial, lo que implica el cierre de supermercados, mayoristas, shoppings y comercios minoristas en Gran Mendoza, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur. Según datos del CEC, más de 60.000 trabajadores están alcanzados por este beneficio en la provincia. “Es un reconocimiento a la labor diaria de quienes sostienen la actividad comercial, muchas veces en condiciones de alta demanda y escasa visibilidad”, señaló Fernando Ligorria, secretario general del gremio.

En la práctica, la mayoría de los locales permanecerán cerrados, especialmente en el centro y en las grandes cadenas. Sin embargo, los negocios atendidos por sus propios dueños, como almacenes, kioscos y pequeños comercios barriales, podrán abrir sin obligación de pagar recargos. Esta excepción permite cierta actividad en zonas residenciales, aunque se espera una baja significativa en el movimiento comercial.

Los empleados mercantiles no están obligados a asistir a sus puestos y cobrarán su salario como si hubieran trabajado. En caso de ser convocados, deberán recibir el pago del día con un recargo del 100%, tal como ocurre en los feriados nacionales. La Subsecretaría de Trabajo realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la medida, y podría aplicar sanciones en caso de irregularidades.

El impacto económico del cierre es relativo. Mientras algunos sectores señalan una caída en las ventas, otros destacan que el traslado al lunes permite organizar mejor la actividad y evitar aperturas parciales. “Es preferible un cierre ordenado que un feriado desorganizado. Además, el descanso mejora el rendimiento laboral y reduce el ausentismo”, explicó Mariana Gómez, especialista en relaciones laborales y docente de la Universidad Nacional de Cuyo.

En espacios como el Mendoza Shopping, algunos servicios esenciales seguirán funcionando: patio de comidas, cines, farmacias, bancos y gimnasios mantendrán sus horarios habituales, aunque los locales comerciales estarán cerrados. Esta modalidad mixta busca equilibrar el derecho al descanso con la continuidad de actividades recreativas y de salud.

El Día del Empleado de Comercio no solo representa una pausa en la rutina laboral, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones de trabajo en el sector. Con más de 1,2 millones de empleados mercantiles en todo el país, según cifras de FAECyS ( Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), esta fecha se consolida como un símbolo de reconocimiento y como una herramienta para fortalecer los derechos laborales.