Día de la primavera y del estudiante: mirá todos los eventos gratuitos de este fin de semana

Mendoza celebra la primavera y el Día del Estudiante con música, cultura y actividades al aire libre. Todos los eventos son gratuitos.

Con la llegada de septiembre, Mendoza se prepara para celebrar la primavera y el Día del Estudiante con una amplia agenda de actividades gratuitas.

Desde festivales musicales y picnics al aire libre hasta propuestas culturales, los distintos departamentos ofrecen opciones para jóvenes, adultos y turistas.

Durante este fin de semana y también para los próximos días, los principales departamentos de Mendoza organizarán eventos con artistas reconocidos, foodtrucks y ferias de artesanos, asegurando experiencias para disfrutar en comunidad sin gastar un peso.

Guaymallén: “Mood Primavera” en el Predio de la Virgen

El viernes 19 de septiembre, Guaymallén dará inicio a los festejos con el festival Mood Primavera en el Predio de la Virgen. La entrada es libre y gratuita.

Se presentarán Gauchito Club, La Skandalosa Tripulación, Pasado Verde y Spaghetti Western, en un espectáculo organizado por la Subsecretaría de Cultura, la Municipalidad y la UNCuyo.

Ciudad de Mendoza: sabores, flores y música internacional

El sábado 27 de septiembre, desde las 18 horas, la Plaza Independencia ofrecerá degustaciones de vino, stands de florerías y librerías, food trucks, DJs en vivo y la Orquesta Municipal, cerrando la jornada Ambrosio Cantú, todo gratuito.

Además, el viernes 19 de septiembre, desde las 17 horas, la Explanada de la Legislatura se llenará de música, color y encuentros comunitarios, con las presentaciones de Michael Gimenez, LJD y Demorados, y cierre de DJ Toto.

La actividad es totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad.

Godoy Cruz: música y nostalgia

El 21 de septiembre, desde las 16 horas, el Espacio Arizu será escenario de un festival lleno de bandas, incluyendo Mi Amigo Invencible, El Lorenzo Pa y Batos. Habrá food trucks y sorteos con entrada gratuita.

Folclore en la plaza Pedro del Castillo

El domingo 21 de septiembre, desde las 17 horas, la Plaza Pedro del Castillo ofrecerá una nueva edición de Tardecitas de Folclore, con música, danza y tradiciones argentinas en un ambiente familiar.

Con mate y manta, el público podrá disfrutar de esta propuesta cultural sin costo.

Las Heras: Estudiantina Joven 2025

El 25 y 26 de septiembre, el Estadio Vicente Polimeni será sede de la Estudiantina Joven 2025, dirigida a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria. La actividad incluye stands recreativos, coreografías masivas, kioscos estudiantiles, sorteos y presentaciones artísticas, con cierres musicales a cargo de DJs y bandas locales en formato sunset.

La entrada es libre y gratuita.