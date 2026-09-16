Día de la Primavera en Mendoza: 4 planes para disfrutar el fin de semana con recitales, foodtrucks y festejos

Se acerca el día 21 de septiembre, una fecha cargada de celebraciones. Te contamos que se festeja ese día y 4 planes que no te podés perder el fin de semana. Habrá recital de Pasado Verde, Los Caligaris, foodtrucks, shows en vivo y los tradicionales kioscos en Maipu.

La llegada de la primavera es una de las fechas más esperadas del año en Mendoza. El 21 de septiembre no solo marca el comienzo de una nueva estación, sino que también se celebra el Día del Estudiante, una jornada que tradicionalmente reúne a jóvenes, familias y amigos en distintos puntos de la provincia. Como este año la fecha cae lunes, los distintos municipios de Mendoza organizaron sus actividades entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, mientras que algunas propuestas se trasladarán al fin de semana siguiente. Habrá recitales, festivales y también festejos tradicionales como los kioscos.

Desde recitales y propuestas gastronómicas hasta las celebraciones estudiantiles más tradicionales, hay opciones para distintos públicos y presupuestos. Estos son 4 planes para disfrutar el Día de la Primavera en Mendoza.

1. Mood Primavera: Pasado Verde y la Orquesta Filarmónica en Guaymallén

Una de las principales propuestas será Mood Primavera 2026, el festejo organizado por el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén. El evento se realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 16, en el Predio de la Virgen, ubicado en Mitre y Acceso Este. La entrada será libre y gratuita.

El momento central de la jornada será la presentación de Pasado Verde junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, con más de 50 músicos sobre el escenario.

La propuesta permitirá escuchar canciones de la banda mendocina en una versión sinfónica especialmente preparada para la ocasión. El line-up también incluirá a Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.

Además de los recitales, habrá foodtrucks, artesanos, emprendedores y actividades recreativas, con una propuesta pensada tanto para jóvenes como para familias.

Cuándo y dónde es Mood Primavera

Día: domingo 20 de septiembre.

domingo 20 de septiembre. Horario: desde las 16.

desde las 16. Lugar: Predio de la Virgen, Mitre y Acceso Este, Guaymallén.

Predio de la Virgen, Mitre y Acceso Este, Guaymallén. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Shows: Pasado Verde con la Orquesta Filarmónica, Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín.

Pasado Verde con la Orquesta Filarmónica, Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín. Además: foodtrucks, artesanos, emprendedores y actividades.

2. Mansa Primavera en Godoy Cruz: música, foodtrucks y feria

Otra alternativa para celebrar el Día de la Primavera en Mendoza estará en Godoy Cruz. El municipio realizará Mansa Primavera – Volumen 3 el sábado 26 de septiembre, desde las 17, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

La propuesta tendrá bandas en vivo, entre ellas Pasado Verde, además de foodtrucks con promociones especiales y ferias destinadas especialmente a jóvenes. También se desarrollarán actividades recreativas coordinadas por el área de Juventudes de Godoy Cruz.

3. Los Kioscos de Maipú: la tradición que cumple 41 años

Si hay una celebración que forma parte de la identidad estudiantil de Maipú, son los tradicionales Kioscos. Este año la propuesta tendrá un condimento especial porque la celebración cumple 41 años y volverá a reunir a estudiantes de las escuelas secundarias del departamento.

En total participarán 55 promociones, cuyos integrantes serán los encargados de diseñar, decorar y poner en funcionamiento los diferentes puestos.

El armado comenzará el miércoles 23 de septiembre en la Plaza Departamental 12 de Febrero. La venta al público comenzará el jueves 24 de septiembre a las 8 y los Kioscos permanecerán hasta el sábado 26.

Más allá de la comida y las actividades propias de la celebración, la propuesta representa una tradición que se mantiene desde hace décadas y que involucra a distintas generaciones de estudiantes maipucinos.

4. Vivo Luján 2026: Los Caligaris, Lázaro Caballero y 47 ranchos

El cuarto plan para festejar la primavera será Vivo Luján 2026, la tradicional celebración de Luján de Cuyo. En este caso, la propuesta se desarrollará durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

La primera jornada tendrá como protagonista a Los Caligaris, mientras que el domingo será el turno de Lázaro Caballero. Las entradas tienen un valor de $10.000 por noche y pueden adquirirse a través de EntradaWeb y también mediante las promociones participantes.

Pero la música no será la única protagonista. El evento contará con los tradicionales ranchos de las promociones de escuelas secundarias de Luján de Cuyo.

Este año participarán 47 promociones, cuatro más que en la edición de 2025. Los ranchos serán evaluados como parte de una competencia general que se desarrolla durante todo el año. Las promociones competirán por premios de $3 millones para el primer puesto, $2,5 millones para el segundo y $1,5 millones para el tercero.

Cuándo es Vivo Luján 2026

Días: sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Lugar: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Sábado: Los Caligaris.

Los Caligaris. Domingo: Lázaro Caballero.

Lázaro Caballero. Entrada: $10.000 por noche.

$10.000 por noche. Ranchos: 47 promociones.

47 promociones. Además: juegos, actividades recreativas y propuestas de integración.

Qué se festeja el 21 de septiembre en Argentina

El 21 de septiembre en la Argentina es un día cargado de celebraciones. No sólo es el día de la primavera y del estudiante, sino que hay un montón de conmemoraciones más que se festejan este mismo día. Cuáles son: