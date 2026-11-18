Los celadores interesados podrán inscribirse hasta el lunes 30 de noviembre. El trámite se realizará de manera virtual a través de la plataforma GEI-PAD y la toma de posesión está prevista para el 1 de marzo de 2027.

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió la convocatoria al Movimiento de Traslado de Celadores 2026/2027, destinado a los agentes no docentes que deseen participar del proceso para cambiar de establecimiento educativo.

La convocatoria fue informada por la Dirección de Capital Humano de la DGE, junto con la Junta Calificadora de Méritos de Celadores. Todas las instancias del procedimiento administrativo se desarrollarán de manera virtual, mediante el Sistema GEI-PAD y de acuerdo con la normativa vigente.

El período de inscripción comenzó el 16 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre de 2026. En tanto, quienes obtengan el traslado podrán tomar posesión de sus nuevos destinos a partir del 1 de marzo de 2027.

Cómo inscribirse al traslado de celadores 2026/2027

Los agentes interesados deberán ingresar a la plataforma GEI-PAD y completar el procedimiento siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma GEI-PAD. Acceder a la sección Docentes. Seleccionar la opción Más. Hacer clic en Eventos. Ingresar en Eventos disponibles. Buscar la convocatoria correspondiente al Movimiento de Traslado de Celadores 2026/2027 y realizar la inscripción.

Datos de la convocatoria de la DGE

Evento: ID 2357 – 2026 – JCMC – Movimiento de Traslado de Celadores.

Modalidad: virtual.

Plataforma: GEI-PAD.

Inicio de inscripción: 16 de noviembre de 2026.

Cierre de inscripción: 30 de noviembre de 2026.

Toma de posesión: 1 de marzo de 2027.

Expediente: EX-2026-08303607- -GDEMZA-MESA#DGE.

Resolución: RESOL-2026-1474-E-GDEMZA-DRRHH#DGE.

La DGE recordó que todo el procedimiento se realizará de manera digital, por lo que los interesados deberán completar la inscripción dentro del plazo establecido.