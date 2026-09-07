Deudas y créditos en Mendoza: el Gobierno anunció una medida para refinanciar y pagar en más plazo

El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ley para facilitar la refinanciación de deudas con tasas más bajas y plazos más extensos. La iniciativa podría alcanzar a más de 875.000 familias y empresas y contempla beneficios fiscales para incentivar a los bancos a mejorar las condiciones de pago.

Más de 875.000 familias y empresas de Mendoza podrían acceder a mejores condiciones para ordenar sus deudas. El Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley que busca impulsar la refinanciación de créditos, reducir las tasas de interés y extender los plazos de pago, en un contexto marcado por el crecimiento de la morosidad. Según los datos oficiales, unas 270.000 personas y empresas, cerca del 31% del universo alcanzado, tienen actualmente algún nivel de atraso en sus obligaciones financieras.

El objetivo de la Provincia es generar incentivos para que las entidades financieras puedan ofrecer alternativas más accesibles y evitar que quienes atraviesan dificultades queden excluidos del sistema.

Qué propone Mendoza para refinanciar las deudas de las familias

El proyecto que será enviado a la Legislatura de Mendoza contempla una serie de beneficios fiscales destinados a abaratar las operaciones de refinanciación y promover condiciones de pago más favorables.

La iniciativa establece dos herramientas principales:

Exención del Impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación.

para las operaciones de refinanciación. Reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 5% para determinadas operaciones.

En este último caso, el beneficio alcanzará a las refinanciaciones cuya Tasa Nominal Anual no supere el 40% y que tengan un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

La intención es que el alivio fiscal se traduzca en mejores condiciones para los deudores, especialmente a través de tasas más bajas y plazos más largos.

El beneficio no será solamente para quienes están en mora

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el régimen no estará limitado exclusivamente a las personas o empresas que ya presentan atrasos en sus pagos.

Según explicó el Gobierno provincial, la exención del Impuesto de Sellos alcanzará a todas las operaciones de refinanciación que cumplan con las condiciones previstas, incluso cuando el deudor haya mantenido sus pagos al día.

Esto permitiría que también puedan acceder a nuevas condiciones quienes tomaron créditos en un contexto de tasas elevadas y actualmente buscan reducir el costo de sus obligaciones.

Cornejo explicó que el escenario actual es diferente al que existía cuando muchos de esos préstamos fueron tomados, ya que las entidades habían establecido tasas considerando niveles de inflación que finalmente fueron superiores a los registrados.

Por eso, el mandatario planteó que existe una responsabilidad compartida: los bancos deben ofrecer alternativas y los deudores deben acercarse a buscar una solución.

Cornejo pidió a los bancos que refinancien los créditos

Durante la presentación de la iniciativa, Alfredo Cornejo remarcó que el problema debe ser abordado tanto por las entidades financieras como por quienes tienen las deudas.

El gobernador sostuvo que los bancos necesitan generar opciones para evitar que sus clientes abandonen el sistema financiero, mientras que los deudores deben acercarse para analizar las posibilidades de refinanciación.

Además, destacó especialmente las nuevas alternativas que comenzará a ofrecer el Banco Nación y expresó su expectativa de que otras entidades adopten medidas similares.

Por qué preocupa el aumento de la morosidad en Mendoza

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó que el crecimiento de la morosidad no afecta solamente a quienes tienen dificultades para pagar. Cuando aumenta el nivel de incumplimiento, las condiciones generales del sistema financiero también pueden deteriorarse, impactando incluso sobre quienes mantienen sus créditos al día.

En Mendoza, alrededor de 270.000 deudores presentan algún tipo de demora sobre un universo cercano a 870.000 familias y empresas con créditos.

Desde el Gobierno consideran que reducir ese nivel de mora puede contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema y liberar parte de los ingresos de quienes logren acceder a una refinanciación más conveniente.

El alivio también busca recuperar el consumo y la inversión

La iniciativa provincial tiene un objetivo que va más allá de ordenar las cuentas de quienes actualmente tienen dificultades. Desde el Gobierno sostienen que una reducción de la morosidad podría ayudar a recuperar la capacidad económica de familias y empresas que hoy destinan una parte importante de sus ingresos al pago de obligaciones financieras.

La expectativa es que, al acceder a cuotas más manejables y plazos más extensos, esos recursos puedan volver progresivamente al circuito económico mediante consumo, ahorro, inversión o nuevos emprendimientos.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, señaló que la intención es acompañar a quienes atraviesan dificultades sin dejar de incentivar a quienes continúan cumpliendo con sus compromisos.

Banco Nación bajará la tasa de refinanciación al 29%

En paralelo al proyecto impulsado por Mendoza, el Banco Nación anunció nuevas condiciones para sus clientes que necesiten refinanciar deudas. La entidad comunicó una reducción de seis puntos porcentuales en la tasa fija, que pasará del 35% al 29%.

La nueva línea estará disponible para clientes que necesiten reprogramar obligaciones vinculadas con tarjetas de crédito o préstamos personales y permitirá acceder a plazos de hasta 72 meses.

Además, según el segmento y el canal utilizado, existirán alternativas de refinanciación ajustadas por UVA.

Cómo se podrá hacer la refinanciación del Banco Nación

Una de las principales novedades es que los clientes del Banco Nación podrán realizar el trámite de manera digital a través de la aplicación BNA+. La entidad informó que la gestión podrá hacerse de forma autogestionada, sin necesidad de concurrir obligatoriamente a una sucursal.

El objetivo es agilizar el acceso a las nuevas condiciones y permitir que los clientes puedan gestionar la refinanciación de sus deudas durante las 24 horas. De todos modos, quienes necesiten asesoramiento presencial podrán recurrir a las más de 750 sucursales que el banco mantiene en todo el país.

Qué opciones tendrán las empresas

El esquema también contempla a las empresas mendocinas que tengan pasivos que necesiten ser reprogramados.

El Banco Nación mantendrá su línea de reprogramación de pasivos con plazos de hasta 72 meses. Para determinados clientes que concentren sus actividades y operaciones en la entidad, se aplicará una tasa equivalente a TAMAR más seis puntos, que actualmente representa aproximadamente un 31%.

La combinación entre estas herramientas del Banco Nación y los incentivos fiscales que propone Mendoza busca generar un escenario más favorable para que empresas y familias puedan reorganizar sus obligaciones.