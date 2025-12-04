Detuvieron en San Juan al presunto responsable de estafar a cientos de mendocinos con cenas de egresados y eventos

El dueño de Ok Eventos, acusado de múltiples estafas vinculadas a la organización de cenas de egresados y fiestas privadas, fue detenido en San Juan durante una operación conjunta entre fuerzas de Seguridad de ambas provincias.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos confirmó la detención de Matías Morales, propietario de Ok Eventos, mientras avanzan distintas medidas judiciales por denuncias de incumplimientos y maniobras fraudulentas en la organización de celebraciones, principalmente cenas de egresados.

Morales fue arrestado en la provincia de San Juan, en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, luego de que los investigadores detectaran su presencia fuera del territorio mendocino mientras la causa seguía tomando fuerza.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó que el operativo fue coordinado entre la Policía de Mendoza, el personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) y las fuerzas policiales sanjuaninas. Según Rus, este tipo de procedimientos “es resultado del trabajo sostenido entre provincias para actuar con rapidez ante delitos que cruzan jurisdicciones y requieren intercambio inmediato de información”.

En el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, avanzamos en una investigación conjunta que permitió detener en San Juan al responsable de múltiples estafas a egresados en Mendoza. pic.twitter.com/dWeYZJko0T — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) December 4, 2025

Allanamientos en Mendoza: dos operativos con resultados dispares

Mientras se concretaba la detención, en Mendoza se realizaron dos allanamientos vinculados directamente a la causa.

El primero tuvo lugar en una oficina ubicada en Mitre 521, en pleno centro mendocino. El lugar estaba completamente vacío, por lo que el procedimiento arrojó resultado negativo.

El segundo operativo, realizado en una propiedad de calle Río Barranco 5752 (Guaymallén), sí aportó información contundente para la investigación. Los efectivos describieron una vivienda con extremas medidas de seguridad y sin ocupantes al momento del ingreso. Con autorización judicial, utilizaron la fuerza para acceder y encontraron un escenario que sorprendió a los investigadores: el lugar funcionaba como una suerte de cocina clandestina utilizada para preparar alimentos destinados a eventos.

Los policías constataron que gran parte de los alimentos estaban esparcidos en mesas deterioradas, dentro de táper de gran tamaño o directamente en el piso, sin ningún tipo de cadena de frío, lo que podría implicar también infracciones sanitarias.

Con la detención de Morales y los elementos secuestrados en los allanamientos, la Justicia busca determinar el alcance de las presuntas estafas masivas que afectaron a cientos de mendocinos que contrataron servicios para eventos que nunca se realizaron o que se concretaron en condiciones irregulares. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.