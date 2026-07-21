Detuvieron en Mendoza a un hombre con pedido de captura internacional por abuso de una menor: será extraditado a Perú

El acusado, de 36 años, tenía una alerta roja de Interpol por una causa de abuso sexual contra una adolescente de 14 años. Fue localizado en Mendoza tras una investigación de Gendarmería Nacional y quedó alojado en una cárcel federal mientras avanza el proceso de extradición.

Un hombre de nacionalidad peruana, de 36 años, fue detenido en Mendoza luego de permanecer prófugo de la Justicia de su país, donde está acusado de un delito sexual contra una adolescente de 14 años. Sobre el sospechoso pesaba una alerta roja de Interpol, lo que motivó un operativo de búsqueda que culminó con su captura en la provincia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes lograron establecer el lugar donde residía el acusado. Ahora permanecerá alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal hasta que se concrete su extradición a Perú.

Según informaron las autoridades, el detenido es oriundo de Trujillo, Perú, y era intensamente buscado por la Justicia de ese país por una causa vinculada a actos contra el pudor en perjuicio de una menor de 14 años, un delito contemplado en los artículos 173 y 176 del Código Penal peruano.

El pedido de captura internacional permitió activar los mecanismos de cooperación entre ambos países para localizar al acusado, quien se encontraba viviendo en territorio mendocino.

La investigación permitió localizarlo en Mendoza

La detención fue el resultado de una investigación realizada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Mendoza de Gendarmería Nacional.

Luego de diversas tareas de inteligencia, los investigadores identificaron el domicilio donde permanecía el prófugo y montaron un operativo que permitió detenerlo sin que se registraran incidentes.

Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron un teléfono celular y otros elementos que podrían aportar información de interés para la causa judicial.

La intervención estuvo a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, que ordenó la inmediata detención del ciudadano peruano y dispuso su traslado a la Unidad N.º 32 del Servicio Penitenciario Federal.

El acusado permanecerá alojado allí mientras se desarrollan los trámites judiciales necesarios para concretar su extradición a Perú, donde deberá responder ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, organismo que impulsa la causa en su contra.