El sospechoso fue identificado durante una intervención policial por una riña en el centro mendocino. Las cámaras del CEO permitieron confirmar las coincidencias con las descripciones aportadas en dos denuncias realizadas horas antes.

Un hombre fue detenido este jueves en Plaza Independencia, en Ciudad, luego de que la Policía de Mendoza lograra identificarlo como sospechoso de haber participado en dos hechos delictivos ocurridos durante la misma mañana. El procedimiento contó con la intervención de distintas dependencias policiales y el apoyo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Todo comenzó alrededor de las 13.45, cuando efectivos de la Subcomisaría Honorable Legislatura Provincial intervinieron en una riña entre dos hombres en la intersección de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento.

Durante la identificación de los involucrados, los uniformados advirtieron que uno de ellos tenía características físicas y vestimenta similares a las de un hombre señalado como sospechoso en otros episodios denunciados ese mismo día.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración del CEO para verificar las coincidencias mediante las cámaras de seguridad. El análisis de las imágenes y el trabajo coordinado con otras dependencias permitieron identificar al hombre y concretar su aprehensión.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron distintos elementos que coincidían con las descripciones aportadas en las denuncias. Por disposición judicial, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Los dos hechos delictivos ocurridos en Ciudad

La investigación permitió vincular al sospechoso con dos episodios registrados horas antes en distintos comercios de la capital mendocina.

El primero ocurrió cerca de las 10.50, en un local ubicado en calle Catamarca. Según la denuncia, un hombre amenazó a una empleada, la encerró en el baño y sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular.

El segundo hecho tuvo lugar alrededor de las 12.30, cuando un individuo ingresó a otro comercio y exigió que le entregaran sus pertenencias, mientras manifestaba tener un arma blanca. En esa oportunidad, el sospechoso escapó sin concretar el robo.

Las actuaciones judiciales continúan para determinar la participación del hombre detenido en ambos episodios.