Detuvieron al presunto autor del femicidio de San Martín: era pareja de la víctima

El sospechoso fue capturado en Rivadavia tras un operativo policial y quedó a disposición de la Justicia por el crimen de la mujer de 36 años.

La investigación por el presunto femicidio en San Martín tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención del principal sospechoso. Se trata de la pareja de la víctima, quien fue capturado en el departamento de Rivadavia tras permanecer prófugo desde el hallazgo del cuerpo de Carlas Magallanes, quién fue asesinada en el interior de su vivienda.

El hombre, de 38 años, fue detenido durante la tarde en el distrito de Santa María de Oro, en Rivadavia. La captura se concretó en la vía pública, luego de un operativo desplegado por personal de la Unidad Investigativa que logró localizarlo tras varias horas de búsqueda.

El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del fiscal interviniente, mientras avanzan las medidas judiciales en la causa por el femicidio en Mendoza.

El primer femicidio del 2026

El caso salió a la luz cuando familiares de la víctima llegaron a su vivienda, ubicada en el distrito de Montecaseros, en San Martín, y encontraron el cuerpo sin vida en el interior.

Según los primeros datos, la madre de la mujer no tenía contacto con ella desde hacía varios días. Al llegar al domicilio, advirtió que la casa estaba cerrada desde afuera con cadenas y alambres, lo que generó sospechas. Tras ingresar por la fuerza, se encontró con la escena.

La víctima, madre de tres hijos que en la actualidad vivían con su padre, fue hallada en una habitación, en posición semisentada, con lesiones visibles en el rostro y signos de violencia. En el lugar también se detectaron manchas de sangre y desorden generalizado. Según precisaron fuentes policiales, la mujer habría sido asesinada hace por lo menos entre 3 y 2 días atrás.

La principal hipótesis apunta a un femicidio

Desde el inicio de la investigación, la principal línea de trabajo de los investigadores fue la de un femicidio, teniendo en cuenta las características del hecho y el vínculo con el sospechoso.

Las primeras pericias indicaron que la mujer presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en el rostro, aunque aún se intenta determinar con precisión el mecanismo de muerte y el tiempo exacto del fallecimiento.

El hombre detenido era la pareja de la víctima y fue señalado desde un primer momento como el principal sospechoso. Tras el hallazgo del cuerpo, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó con su captura en Rivadavia.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el acusado habría abandonado la vivienda luego del hecho y se habría dado a la fuga, lo que motivó su intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía de San Martín, que continúa con las pericias, recolección de pruebas y toma de testimonios para reconstruir la mecánica del crimen.