Detuvieron a una señora de 65 años en Las Heras por vender droga

La detención de una mujer de 65 años en Las Heras se sumó a una investigación iniciada meses atrás en San Martín, donde múltiples allanamientos habían permitido secuestrar droga, dinero y elementos de fraccionamiento, además de detener a otras dos sospechosas.

La Policía de Mendoza detuvo este miércoles a una mujer de 65 años en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes que se investiga desde hace varios meses. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de calle Simón Bolívar al 1700, en Las Heras, y estuvo a cargo del Personal de Lucha Contra el Narcotráfico.

La detenida, fue aprehendida mientras se encontraba dentro de la vivienda allanada. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán incorporados a la causa como posibles elementos de interés. La medida fue ordenada por la secretaria del Juzgado de Garantía N.º 2, la Dra. Mariela Andia, quien dispuso además el traslado de la mujer a la Unidad 32.

Un operativo que se suma a una investigación más amplia

La intervención en Las Heras forma parte de una investigación que avanza desde agosto y que ya había incluido múltiples allanamientos en el departamento de San Martín, específicamente en la zona de Prolongación Viamonte.

En esos procedimientos se incautaron diversas cantidades de cocaína y cannabis sativa, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y elementos típicamente utilizados para el fraccionamiento y la venta de droga. En ese momento habían sido detenidas dos mujeres, implicadas en la causa.

Los allanamientos previos permitieron a la Unidad Fiscal Federal consolidar pruebas que fortalecieron la línea investigativa y derivaron en el operativo realizado este miércoles en Las Heras.

Detalle de los elementos secuestrados en San Martín

Domicilio N.º 1 – Prolongación Viamonte y Leonardi

Envoltorios con cocaína (total: 2,91 g).

68 envoltorios de nylon rosado con cocaína (total: 50,16 g).

Recortes de nylon para fraccionamiento.

$45.500 en efectivo.

Flores de cannabis sativa en proceso de secado (total: 18,72 g).

Una caja metálica con 0,38 g de cannabis.

Una balanza digital.

Un teléfono celular.

Domicilio N.º 2 – Prolongación Viamonte y Leonardi

Envoltorio con cocaína granulada (2,3 g).

Dinero que luego fue restituido por orden fiscal.

Domicilio N.º 3 – Prolongación Viamonte

Recortes de nylon de múltiples colores, utilizados para fraccionamiento.

Domicilio N.º 4 – Prolongación Viamonte

$1.128.700 en efectivo.

Tres frascos con marihuana (21 g, 26 g y 65 g).

Semillas de cannabis (3,8 g).

Cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.

Bolsa con papelillos de seda.

Siete envoltorios con cocaína (4,97 g).

Bolsa con una piedra de cocaína (76 g).

Una balanza digital de precisión.

La investigación continúa

Con esta nueva detención, la causa suma otro avance relevante en el marco de una investigación que abarca distintos puntos del este provincial y que ya permitió secuestrar droga, dinero y elementos vinculados a la actividad delictiva. Las autoridades judiciales continúan analizando el material incautado mientras se espera la evolución de la situación procesal de la detenida.