Detuvieron a un hombre por vender éxtasis en el Parque General San Martín

El operativo incluyó allanamientos en Guaymallén y Godoy Cruz, donde secuestraron más de 135 pastillas de éxtasis, ketamina y más de tres kilos de marihuana. También incautaron un auto, balanzas digitales y elementos vinculados con el fraccionamiento de drogas.

Una investigación de la Policía de Mendoza por la presunta venta de drogas en el Parque General San Martín terminó con un hombre mayor de edad detenido y el secuestro de distintas sustancias estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, bajo la instrucción de la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos.

Cómo comenzó la investigación por venta de drogas en el Parque San Martín

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia y averiguaciones realizadas en el terreno. Según la investigación, los efectivos detectaron que un hombre presuntamente proveía y comercializaba pastillas de éxtasis en el Parque General San Martín.

Con esa información, los policías montaron un operativo discreto en el lugar para identificar al sospechoso. Durante el procedimiento, detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las que habían sido relevadas y lo interceptaron para identificarlo.

En ese momento, constataron que llevaba pastillas de éxtasis. A partir de esa intervención, la investigación avanzó con dos medidas judiciales en domicilios ubicados en Guaymallén y Godoy Cruz.

Qué secuestraron en los allanamientos

Los procedimientos en las viviendas arrojaron resultados positivos y permitieron incautar una importante cantidad de sustancias y elementos presuntamente utilizados para su preparación y comercialización.

Entre lo secuestrado había:

Más de 135 pastillas de éxtasis.

15 gramos de ketamina.

Más de tres kilos de marihuana preparada para su comercialización.

Un automóvil.

Dos balanzas digitales.

Molinillos y librillos.

Teléfonos celulares y otros elementos vinculados con el corte y fraccionamiento de las sustancias.

Como resultado del operativo, un hombre mayor de edad quedó detenido en el marco de la causa, mientras continúa la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes en el Parque General San Martín.