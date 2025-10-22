Detuvieron a un docente de Rivadavia acusado de fotografiar a alumnas menores de edad

Un docente fue detenido en Rivadavia tras ser denunciado por fotografiar a alumnas menores de edad dentro de una escuela técnica. La Justicia investiga el caso bajo la sospecha de tenencia y distribución de material pornográfico infantil.

Un grave hecho conmociona a la comunidad educativa del departamento de Rivadavia, donde un docente fue detenido tras ser denunciado por fotografiar a alumnas menores de edad dentro de una escuela técnica. El episodio ocurrió en la Escuela Técnica Santa María de Oro, donde el hombre realizaba pasantías en el área de informática.

Según fuentes policiales, las alumnas notaron un comportamiento sospechoso cuando observaron que se encendía el flash del celular del docente. Inmediatamente, dieron aviso a una profesora, quien informó al equipo directivo. Tras comprobar la situación, las autoridades escolares separaron al acusado del aula y dieron aviso al 911.

Efectivos policiales arribaron al establecimiento y procedieron a la detención del sospechoso, además de secuestrar dos teléfonos celulares, una tarjeta de memoria y un pendrive, elementos que serán peritados para determinar el contenido.

De acuerdo con la denuncia radicada, el hombre habría intentado borrar las imágenes antes de la llegada de los agentes. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga una posible infracción al artículo 128 del Código Penal, relacionado con la tenencia y distribución de material pornográfico infantil.

El hecho generó preocupación entre padres, docentes y alumnos, mientras las autoridades educativas colaboran con la investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar la contención de las menores involucradas.