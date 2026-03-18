Detuvieron a dos personas por asesinar de un balazo en el cuello a un joven en Las Heras

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el barrio Buena Vista. La víctima, recibió un disparo en el cuello durante una riña y murió en su domicilio. La Policía Científica halló vainas servidas en la escena y, tras allanamientos, secuestró armas de fuego y celulares.

Un joven de 23 años fue asesinado durante la madrugada del miércoles en el barrio Buena Vista de Las Heras, en un hecho que derivó en un amplio operativo policial y la detención de dos personas. La víctima fue identificada como Leandro David Ontivero, quien recibió un disparo en el cuello en medio de una riña.

El caso se conoció cerca de las 00:25 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 36° entrevistaron a familiares del joven, quienes señalaron que el ataque estaría vinculado a conflictos previos con personas conocidas del barrio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Ontivero participó en una pelea en un descampado, donde fue baleado. Gravemente herido, logró retirarse por sus propios medios hasta su domicilio, donde finalmente se desplomó. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento y confirmó que la herida correspondía a un disparo en la zona del cuello.

En la escena trabajaron efectivos de Policía Científica y de la división Homicidios, quienes hallaron al menos tres vainas servidas. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que se produjo un intercambio de disparos en el lugar.

Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en el barrio Buena Vista, donde se logró el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares. Estos elementos serán peritados para determinar su relación con el crimen y aportar pruebas al expediente judicial.

En el marco de los procedimientos, fueron detenidos una mujer identificada y un hombre, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Ambos son señalados como presuntos responsables del ataque que terminó con la vida de Ontivero.