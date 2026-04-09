Detuvieron a dos mujeres que trasladaban cocaína hacia Mendoza

En un operativo de Gendarmería en Tucumán permitió descubrir 156 cápsulas de droga ingeridas por las pasajeras, que viajaban desde La Quiaca con destino final en Mendoza. La Justicia Federal investiga si integraban una red de narcotráfico.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán derivó en la detención de dos mujeres de nacionalidad boliviana que viajaban en un colectivo rumbo a Mendoza con más de un kilo y medio de cocaína en su organismo. El hallazgo se produjo en la Ruta Nacional 38, cuando efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” realizaban controles de rutina.

Las pasajeras habían partido desde La Quiaca, Jujuy, en un micro de larga distancia con destino final en Mendoza. Durante la inspección, los gendarmes detectaron signos compatibles con la ingesta de cápsulas y, con intervención del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, fueron trasladadas a un hospital para estudios radiográficos.

Los análisis médicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños en la cavidad abdominal. Bajo custodia, las mujeres permanecieron internadas hasta expulsar las cápsulas, que fueron secuestradas como evidencia. En total se contabilizaron 156 cápsulas de cocaína, con un peso de 1 kilo 884 gramos.

La modalidad utilizada, conocida como “mulas” o “capsuleras“, implica un altísimo riesgo para la salud: si una cápsula se rompe dentro del organismo puede provocar una sobredosis fatal. Por este motivo, las detenidas fueron asistidas por personal médico durante todo el procedimiento.

Además de la droga, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Las mujeres quedaron detenidas en carácter de comunicadas y a disposición de la Justicia Federal, que investiga si forman parte de una red de narcotráfico que utiliza esta modalidad para trasladar estupefacientes hacia otras provincias.

Fuentes oficiales remarcaron que este tipo de operativos se intensifica en rutas del norte argentino, donde se detectan cargamentos que buscan llegar a grandes centros urbanos. “La modalidad capsulera es una de las más riesgosas y frecuentes en los corredores que conectan el norte con Cuyo y Buenos Aires”, señalaron voceros de la fuerza.

La investigación judicial continuará para determinar la procedencia de la droga y la posible conexión con organizaciones criminales.