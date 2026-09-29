“Destruyeron todo, lo dejaron así y nunca más la hicieron”: reactivan las obras en la doble vía Mendoza- San Juan

La obra volvió a mostrar movimiento después de meses de espera, aunque por ahora la reactivación es incipiente: comenzaron a instalar carteles de desvío y señalización en distintos puntos de la Ruta 40. Los vecinos todavía reclaman mejoras en la iluminación, las condiciones de la calzada y la señalización de las paradas de colectivo.

Después de meses de espera y reclamos por el estado de la Ruta 40, la obra de la doble vía Mendoza-San Juan volvió a mostrar señales de movimiento. En distintos puntos comenzaron a instalarse carteles de desvío y señalización preventiva, mientras se prepara el desembarco de más trabajadores y maquinaria para retomar un proyecto que permanece inconcluso desde 2023.

Los nuevos carteles comenzaron a instalarse después del anuncio realizado por autoridades nacionales sobre la reanudación de los trabajos. Durante la jornada se pudo observar a trabajadores realizando las tareas necesarias para colocar la señalización en diferentes puntos de la ruta. La indicación de “atención, desvíos por obras” anticipa modificaciones que podrían producirse a medida que avance el proyecto.

Sin embargo, todavía no se observa el despliegue de maquinaria pesada ni el movimiento de trabajadores que implicaría una reactivación plena de la construcción. Según lo informado en el lugar, se espera que durante los próximos días pueda completarse la incorporación del personal necesario y comenzar una etapa de trabajos más intensivos.

La ruta todavía mantiene los problemas que denuncian los vecinos

Mientras aparecen las primeras señales de actividad, buena parte de los problemas que afectan a quienes viven en los alrededores continúan sin modificaciones.

La Ruta 40 presenta sectores deteriorados, baches y una iluminación deficiente. A esto se suma la falta de una demarcación clara de algunos sectores y las dificultades que enfrentan los vecinos para identificar dónde deben esperar el transporte público.

La situación resulta especialmente compleja durante la noche, cuando la escasa iluminación dificulta la circulación de vehículos y peatones.

Los vecinos también advierten sobre el tránsito constante de camiones, colectivos y automóviles, que conviven con personas que necesitan cruzar la ruta para llegar a sus viviendas, escuelas o lugares de trabajo.

Uno de los reclamos que se repite entre los vecinos está relacionado con las paradas de colectivos. En algunos sectores existe señalización concreta, pero en otros no hay carteles que permitan identificar claramente dónde deben detenerse los colectivos.

Esto genera situaciones particulares: los pasajeros esperan en diferentes puntos de la banquina y los choferes terminan deteniéndose donde encuentran personas esperando.

Durante el recorrido también se pudo observar a vecinos ubicados a pocos metros de distancia entre sí, aguardando el paso del transporte público. La situación afecta especialmente a quienes necesitan utilizar los colectivos para trasladarse hacia Lavalle, las escuelas y otros puntos de la zona.

Los vecinos esperan que la obra avance de una vez

Los problemas de infraestructura no son nuevos para quienes viven en las inmediaciones de la Ruta 40. Uno de los vecinos consultados explicó que la falta de iluminación y la ausencia de demarcación convierten al sector en una zona especialmente complicada durante la noche.

Una vecina señaló las dificultades que enfrenta su familia para trasladarse, especialmente porque tiene un hijo con discapacidad que necesita concurrir a la escuela y realizar tratamientos. Según relató, en una oportunidad incluso le informaron que no podían continuar realizando un traslado debido a las condiciones de las calles de acceso.

Para los vecinos, la expectativa no está solamente puesta en la construcción de una nueva vía: también esperan que el proyecto permita mejorar la seguridad vial, la iluminación y las condiciones de circulación.

Otro de los vecinos que vive en la zona es Juan Carlos, quien había sido advertido semanas atrás de que debería abandonar el lugar cuando comenzaran los trabajos. A casi 20 días de aquella advertencia, contó que todavía nadie volvió a informarle cuándo deberá trasladarse.

El hombre explicó que permanecerá allí hasta que observe el comienzo efectivo de los trabajos y la llegada de las máquinas. “Cuando vea las máquinas que vienen trabajando, me movería para una orilla”, relató. Para él, la finalización del proyecto permitiría contar con una zona más iluminada y segura, especialmente durante la noche.

Una obra anunciada hace años y paralizada desde 2023

La construcción de la doble vía Mendoza-San Juan tiene una historia de varios años. El proyecto fue anunciado originalmente en 2016 y las obras comenzaron en 2021. Sin embargo, el avance quedó interrumpido durante 2023, cuando el proyecto alcanzaba aproximadamente un 51% de ejecución, según lo informado oportunamente por autoridades de Vialidad Nacional.

Desde entonces, distintos anuncios anticiparon la posibilidad de retomar los trabajos, pero la zona continuó con sectores inconclusos y dificultades para quienes viven o circulan diariamente por allí.

En septiembre se había anunciado que la obra volvería a ponerse en marcha entre los últimos días de ese mes y los primeros de octubre. Ahora, los primeros carteles comenzaron a aparecer en la zona y volvieron a instalar la expectativa entre los vecinos.