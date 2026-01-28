Después de las tormentas, vuelve el calor sofocante: cómo estará el tiempo en Mendoza

Después de las tormentas, el calor vuelve a sentirse con fuerza en Mendoza. Este miércoles la máxima llegará a 35°C y el jueves podría trepar a 38°C, según el pronóstico oficial.

Tras las fuertes tormentas que afectaron a gran parte de la provincia durante la noche del martes, este miércoles 28 de enero se espera una mejora en las condiciones meteorológicas en Mendoza, aunque con el regreso de altas temperaturas y un ambiente nuevamente agobiante.

Según el reporte de Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable, vientos leves del noreste y precipitaciones en la cordillera. La temperatura mínima rondará los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C, marcando el retorno del calor sofocante en el llano.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no rigen alertas por tormentas ni por granizo para este miércoles en territorio mendocino, lo que indica un día más estable tras las intensas lluvias.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

De acuerdo al pronóstico extendido, el jueves 29 de enero el calor se intensificará y se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22°C y una máxima que podría trepar hasta los 38°C, uno de los registros más altos de la semana.

Pronóstico extendido para Mendoza