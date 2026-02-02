Después de las lluvias vuelve el calor: ¿a cuánto llegará la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes retornará el calor a la provincia. La máxima ascenderá a los 34 grados centígrados.

Este fin de semana, la provincia vivió jornadas casi otoñales con máximas entre los 26 y 27 grados. Para este lunes, retornará el calor fuerte y la máxima se elevará a los 34 grados.

¿Cómo estará este lunes 02-02-2026?

Este lunes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 34°C y Mínima: 20°C

Martes 03-02-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C y Mínima: 22°C

Miércoles 04-02-2026

Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C y Mínima: 22°C

Jueves 05-02-2026

Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C y Mínima: 21°C