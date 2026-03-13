“Desde Mendoza le mostramos a Adorni lo que es DESLOMARSE”: unos viñateros compartieron un video tras la polémica

En plena vendimia en Mendoza, un grupo de viñateros difundió un video dirigido a Manuel Adorni tras la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial y mostraron cómo es “deslomarse” trabajando en la cosecha.

En plena temporada de cosecha en Mendoza, un grupo de obreros vitivinícolas difundió un video en redes sociales en el que mostraron su jornada laboral en las fincas y lanzaron un mensaje crítico dirigido al vocero presidencial Manuel Adorni. La publicación surgió luego de la polémica generada por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante una gira oficial a Estados Unidos.

La polémica por el viaje y las declaraciones de Adorni

La controversia se desató luego de que circulara una imagen de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, formando parte de la comitiva que viajó a Nueva York en el avión presidencial.

Ante las críticas, Adorni defendió la situación y aseguró que su pareja había sido invitada formalmente. “Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada por Presidencia. No hubo ningún episodio extraño ni nada que aclarar”, explicó.

El vocero también señaló que su trabajo implica una agenda intensa y exigente, y que por ese motivo consideró importante que su esposa lo acompañara durante la gira. Sin embargo, sus declaraciones generaron cuestionamientos en redes sociales y alimentaron un fuerte debate, ya que en el pasado el funcionario había criticado situaciones similares.

“Desde Mendoza le mostramos a Adorni lo que es deslomarse”

En paralelo, Mendoza festejó la Fiesta Nacional de la Vendimia, varios políticos, como la Vicepresidente Victoria Villarruel y el diputado Luis Petri, estuvieron en la provincia para los actos oficiales, pero lo cierto es que la temporada continúa con todos los trabajadores y hacedores del vino en las fincas y bodegas.

En ese contexto, trabajadores del sector vitivinícola de Mendoza publicaron un video grabado durante la cosecha de uva, en el que mostraron las tareas que realizan diariamente en las fincas, pero también para criticar la situación laboral que viven.

Las imágenes exhiben el trabajo manual de los vendimiadores, quienes recolectan uvas bajo el sol en plena temporada productiva. A través de ese material, los trabajadores ironizaron con las declaraciones del funcionario y afirmaron que querían mostrar “lo que es deslomarse trabajando”.

“Desde Mendoza le mostramos al sinvergüenza de Adorni lo que es DESLOMARSE, cosechando uva jornada tras jornada, mientras ellos y los políticos del gobierno se gastan la plata de los argentinos en hoteles de lujo en Nueva York. La verdadera vendimia. Acá en la viña, se trabaja sol a sol, y se cobra miseria. También a todos los senadores vividores que se suben el sueldo a 11 millones mientras el pueblo pasa hambre. Viven en otra realidad”, escribieron junto a las imágenes.

Además, cuestionaron las condiciones económicas del sector y señalaron que muchos trabajadores rurales perciben salarios bajos. “Las grandes bodegas, sin comprar uva o pagando menos de $200 el kg, y salarios que apenas llegan a $500 o 600 mil. Contratistas con mensualidad de $320.000″.

La polémica se produjo en un momento clave para la provincia, ya que Mendoza atraviesa la temporada de vendimia, una de las etapas más importantes para la industria del vino.

Durante los últimos días, la provincia celebró la fiesta, mientras tanto, en las fincas y bodegas mendocinas, la actividad continúa con miles de trabajadores dedicados a la cosecha de uva, una tarea fundamental para la producción vitivinícola de la provincia.