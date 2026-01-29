Desde febrero habrá cambios en la realización de los trámites de autorizaciones de viaje para menores

El Poder Judicial de Mendoza confirmó que, desde el 2 de febrero, los trámites vinculados a autorizaciones de viaje y legalización de documentos deberán iniciarse de manera digital, con la firma final en sede judicial para validar la gestión.

El Poder Judicial de Mendoza confirmó que, a partir del 2 de febrero de 2026, las autorizaciones de viaje para menores en la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza y Lavalle) deberán gestionarse de manera exclusivamente online. Hasta ahora se podían realizar tanto en forma presencial como virtual, pero la modalidad presencial dejará de estar disponible.

La medida también alcanza a la legalización de documentos en toda la provincia, que desde ahora se hará únicamente por la web. Entre ellos se incluyen certificados de estudio, títulos provisorios, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, sentencias judiciales y declaratorias de herederos.

Paso a paso: cómo hacer la autorización de viaje para menores

Ingresar al sitio oficial: www.jusmendoza.gob.ar Seleccionar el botón Portal Servicios Ciudadanía. Elegir la opción Autorización de viaje a menores. Completar los datos del menor: ingresar el DNI y verificar el documento. Si el sistema no carga el CUIL, debe colocarse manualmente (figura en el reverso del DNI). Cargar los datos de los progenitores o tutor legal. En caso de menores de 13 años, es obligatorio indicar un adulto responsable que viaje con ellos. Seleccionar el destino del viaje (hasta tres opciones) y la vigencia del permiso según la edad del menor: De 0 a 3 años: hasta 1 año.

De 4 a 7 años: hasta 3 años.

De 8 a 12 años: hasta que cumpla 13.

De 13 a 17 años: hasta la mayoría de edad, incluso pudiendo viajar solos. Subir la documentación requerida: fotos del DNI del menor y de los padres/tutores, partida de nacimiento actualizada y comprobantes de pago de los códigos 010. Confirmar la operación. El sistema enviará un mail con el formulario completo. La Oficina de Legalizaciones notificará por correo electrónico el día y horario en que los progenitores deberán presentarse en San Martín 322, Ciudad de Mendoza, para firmar y retirar el documento.

¿Qué trámites son solo online y cuáles requieren presencia?

Exclusivamente online : legalización de certificados de estudio, títulos provisorios, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, sentencias y declaratorias de herederos.

: legalización de certificados de estudio, títulos provisorios, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, sentencias y declaratorias de herederos. Mixtos (online + presencial): autorizaciones de viaje para menores. El trámite se inicia en la web, pero se completa con la firma presencial de los padres o tutores en la sede de Ciudad.

Horarios y disponibilidad

El sistema virtual está habilitado de lunes a viernes de 8 a 20 horas. La modalidad busca agilizar los procesos, reducir tiempos de espera y evitar largas filas en las oficinas judiciales.

Con este cambio, el Poder Judicial apunta a una gestión más ágil y accesible para la ciudadanía. La presencia de los progenitores sigue siendo indispensable para validar la autorización de viaje de los menores, pero el proceso previo se simplifica y se adapta a la era digital.