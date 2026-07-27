Descartaron la legítima defensa y un jurado popular juzgará al policía que mató a un presunto ladrón en Mendoza

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de José Eliseo Funes y confirmó que enfrentará un juicio por jurados acusado de homicidio agravado. El efectivo permanece con prisión domiciliaria y podría recibir prisión perpetua.

La causa por el crimen de Federico Rubén García, el hombre que murió tras recibir un disparo efectuado por un policía de civil en Luján de Cuyo, dio un giro decisivo. La Justicia mendocina descartó que el efectivo haya actuado en legítima defensa y resolvió que, José Funes, sea juzgado por un jurado popular, al considerar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación por homicidio agravado.

La resolución fue firmada por el juez Sebastián Sarmiento, quien rechazó el planteo presentado por la defensa del policía José Funes (41) y avaló la postura de la Fiscalía de Homicidios, que sostiene que el efectivo utilizó fuerza letal cuando el peligro ya había cesado.

Por qué la Justicia rechazó la legítima defensa

Durante la audiencia realizada semanas atrás, la defensa solicitó el sobreseimiento de Funes al sostener que el policía reaccionó frente a una agresión y actuó conforme a las reglas de la legítima defensa.

Sin embargo, el magistrado concluyó que esa hipótesis no quedó acreditada con el grado de certeza necesario.

Entre los principales fundamentos, el juez sostuvo que al momento de los disparos el automóvil ya se alejaba del lugar, por lo que el riesgo inicial había desaparecido o, al menos, había cambiado sustancialmente.

Además, remarcó que durante la investigación no se encontró ningún arma de fuego en poder de la víctima ni existen pruebas que indiquen que hubiera disparado o amenazado al efectivo con un arma.

Otro de los puntos que pesó en la resolución fue la cantidad de disparos efectuados. Según la reconstrucción de la Fiscalía, José Funes realizó siete disparos con su arma reglamentaria contra el vehículo cuando circulaba por una zona urbana.

Para el juez, ese accionar genera dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta y sobre si realmente era la única alternativa posible.

El policía será juzgado por un jurado popular

Con esta decisión judicial, la causa avanzará hacia un juicio por jurados, donde doce ciudadanos deberán determinar si el efectivo actuó dentro del marco legal o si incurrió en un homicidio agravado por su condición de funcionario policial y por el uso de arma de fuego, figura que contempla la prisión perpetua como pena máxima.

Hasta que se realice el debate oral, Funes continuará detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Qué ocurrió el día del hecho en Luján de Cuyo

El episodio ocurrió el 6 de octubre de 2025, apenas unos días después de que el policía denunciara haber sido víctima de un robo.

Según la investigación, Funes se encontraba de civil comprando en un kiosco ubicado en la intersección de Azcuénaga y Libertad, en Luján de Cuyo, cuando observó un Chevrolet Prisma que, a su criterio, coincidía con el vehículo utilizado por quienes días antes le habían sustraído pertenencias personales, entre ellas su pistola reglamentaria.

El efectivo se acercó al automóvil, se identificó como policía e intentó detener al conductor, Federico Rubén García (37).

Cuando el hombre aceleró para retirarse del lugar, Funes abrió fuego. De los siete disparos realizados, uno atravesó el cráneo del conductor, quien falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas.

El robo previo no justificó el uso del arma

Otro de los argumentos centrales de la defensa era que Funes actuó condicionado por el robo que había sufrido apenas tres días antes.

Sin embargo, el juez consideró que ese antecedente podía explicar el estado de alerta del policía, pero no justificaba disparar contra un vehículo que escapaba.

También señaló que los elementos encontrados posteriormente dentro del automóvil de García, que reforzaban las sospechas sobre su posible participación en hechos delictivos, no podían utilizarse para justificar la conducta del efectivo, ya que esa información era desconocida al momento de abrir fuego.

Con la etapa de instrucción prácticamente concluida, ahora será un jurado popular el encargado de escuchar todas las pruebas, analizar los testimonios y determinar si José Eliseo Funes actuó conforme a derecho o si, como sostiene la Fiscalía, se trató de un caso de violencia institucional.