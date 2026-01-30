Descarriló un tren en San Martín y la policía custodia la carga para que no lo saqueen

Una formación de Belgrano Cargas que transportaba cemento y cobre descarriló este viernes por la mañana en San Martín, a la altura del barrio Venier. No hubo heridos, pero se desplegó un operativo policial para custodiar la carga.

Una formación de Belgrano Cargas que transportaba cemento, cobre y otros insumos sufrió un descarrilamiento durante la mañana de este viernes en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió sin heridos, aunque demandó un amplio operativo de seguridad y tareas complejas para retirar los vagones afectados.

El accidente ferroviario se registró cerca de las 6:30, cuando el tren circulaba en sentido Este- Oestey, por motivos que aún se investigan, se salió de las vías a la altura del barrio Venier. La formación estaba compuesta por 10 vagones con carga diversa, entre ellos bolsas de cemento, cobre, carbón, áridos y agua mineral.

Según informaron fuentes policiales, los dos conductores ferroviarios, ambos domiciliados en San Martín, se encontraban en buen estado de salud. En su testimonio indicaron que, mientras la formación avanzaba, advirtieron una alteración en uno de los rieles del lado derecho, lo que habría provocado el descarrilamiento al no poder frenar a tiempo.

Tras el siniestro, parte de la mercadería quedó expuesta, lo que motivó una rápida intervención policial para custodiar la carga y evitar posibles robos, una situación que ya se ha registrado en otros episodios similares. También tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que ordenó medidas preventivas y la preservación del lugar.

Desde el área técnica señalaron que, en una primera evaluación, no se detectaron indicios de vandalismo, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión qué originó el desperfecto en la vía.

Autoridades indicaron que en la remoción del tren descarrilado trabaja una grúa de gran porte junto a personal especializado para retirar los 10 vagones y reubicar la locomotora, por lo que se prevé que las labores se extiendan varias horas.