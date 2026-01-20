Desbarrancó un camión en Los Caracoles: cómo está el paso a Chile y de cuánto es la demora en Los Libertadores

Aunque el chofer sufrió fracturas y debió ser asistido, las autoridades confirmaron que el tránsito ya fue liberado. Cómo están las demoras para cruzar por el Paso Cristo Redentor y cuál es el estado actual del paso fronterizo.

Un accidente vial en alta montaña se registró este martes por la mañana, cerca de las 6.30, cuando un camión desbarrancó en el sector del Cobertizo 6, en los caracoles de Chile. Las autoridades confirmaron que el tránsito ya fue liberado.

De acuerdo a la información oficial, el chofer del transporte de carga resultó con fracturas y fue asistido por personal de emergencia chileno. A pesar de la gravedad del siniestro, no hubo víctimas fatales y el operativo permitió liberar rápidamente la circulación en la zona.

Cómo está el tránsito para cruzar a Chile

Pese al impacto inicial del accidente, las autoridades indicaron que el tránsito se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y fluye con normalidad en el sector afectado. En este contexto, y en plena temporada de verano, el Paso Internacional Cristo Redentor presenta demoras moderadas.

Este martes 20 de enero, la espera para cruzar por el Complejo Fronterizo Los Libertadores, del lado chileno, es de aproximadamente 60 minutos. En tanto, para ingresar a la Argentina por el Complejo Roque Carranza, la demora es de apenas 20 minutos.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en los próximos días continuarán las condiciones favorables, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 16°C de máxima y 6°C de mínima, lo que garantiza buena transitabilidad.

Paso Pehuenche: cómo funciona este martes

En paralelo, el Paso Pehuenche permanece habilitado este martes de 8 a 20 horas, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

Desde Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución, especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite internacional, debido a sectores con calzada en reparación.