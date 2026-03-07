Desayuno de la Coviar: ¿a qué hora es y quiénes estarán?

Entre los eventos que no se suspendieron por las tormentas que promete llegarán a la provincia durante este sábado, está el Carrusel y el desayuno de la Coviar.

El tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realizará este sábado desde las 9.30 en el Park Hyatt Mendoza, en uno de los encuentros políticos y empresariales más importantes de la semana de la Vendimia en la provincia.

La jornada tendrá una particularidad: este año se desarrollará sin el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en la misma noche, ya que el espectáculo fue reprogramado para el domingo debido a la alerta por tormentas que rige sobre Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido inicialmente un alerta amarilla que luego fue elevado a nivel naranja en su último informe.

El desayuno de Coviar reúne cada año a referentes del sector vitivinícola, empresarios, funcionarios y dirigentes políticos para analizar la situación actual de la industria del vino y debatir sobre el rumbo de la actividad. Durante el encuentro se espera que los discursos de los representantes del sector expongan las principales preocupaciones y expectativas del complejo vitivinícola, además de marcar posicionamientos frente a las políticas impulsadas por el Gobierno provincial y la administración nacional.

En esta edición, sin embargo, la presencia de dirigentes nacionales será menor a la habitual debido a la coincidencia con la denominada Argentina Week en Estados Unidos, un evento que concentra a parte de la agenda política y económica del país en el exterior.

A pesar de ello, ya fueron confirmadas algunas figuras de peso dentro del escenario político nacional. Entre los asistentes estarán la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli, además de legisladores nacionales de distintos espacios políticos.

El desayuno de la Coviar es considerado uno de los espacios clave de la agenda vendimial, ya que allí suelen plantearse definiciones estratégicas para el desarrollo de la vitivinicultura argentina y se anticipan debates sobre competitividad, exportaciones y políticas de apoyo al sector.