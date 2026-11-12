Desarticularon una red de venta ilegal de combustible en Mendoza: secuestraron más de 3.000 litros de gasoil

Gendarmería realizó cuatro allanamientos en Santa Rosa y Lavalle. Cuatro personas quedaron imputadas y permanecen en libertad. También incautaron dinero en distintas monedas, celulares y documentación que será analizada por la Justicia Federal.

Una investigación por la presunta comercialización ilegal de combustible terminó con cuatro allanamientos en Santa Rosa y Lavalle, donde la Gendarmería Nacional secuestró 3.118 litros de gasoil adulterado, dinero en efectivo y distintos elementos tecnológicos.

El operativo permitió avanzar sobre una posible estructura dedicada al acopio, traslado y distribución clandestina de combustibles en Mendoza. Por el momento, cuatro personas fueron imputadas, aunque permanecen en libertad y a disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Mendoza.

La causa busca determinar de dónde provenía el combustible, cómo funcionaba el circuito de comercialización y cuál habría sido el movimiento económico de la presunta organización.

Cómo funcionaba la presunta red de venta ilegal de combustible

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” de Gendarmería Nacional y comenzó en agosto, a partir de indicios sobre posibles maniobras de comercialización clandestina de hidrocarburos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la estructura habría utilizado camiones cisterna para trasladar combustible modificado y abastecer distintos puntos de Santa Rosa.

Tres de los inmuebles inspeccionados habrían funcionado como lugares de almacenamiento y despacho no autorizados. Además, los investigadores identificaron a un camionero con domicilio en Lavalle, señalado como presunto responsable de la logística y el abastecimiento de esos puntos.

Los cuatro procedimientos se realizaron de manera simultánea en domicilios de ambos departamentos.

Qué encontraron en los allanamientos en Santa Rosa y Lavalle

El principal resultado del operativo fue el secuestro de 3.118 litros de combustible adulterado, que quedaron bajo custodia judicial en los lugares donde fueron encontrados.

También se incautó dinero en efectivo en distintas monedas:

$4.691.700 argentinos.

5.615 dólares.

114.000 pesos chilenos.

200 pesos bolivianos.

A esos elementos se sumaron cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil, seis tarjetas de memoria MicroSD, dos chips SIM y documentación contable y comprobantes considerados relevantes para la investigación.

Los investigadores también encontraron 6,8 gramos de marihuana distribuidos en 16 cigarrillos de fabricación artesanal.

Cuatro imputados y una investigación que continúa

Por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Mendoza, cuatro ciudadanos argentinos quedaron imputados en la causa. Sin embargo, no se informaron detenciones y los involucrados permanecen en libertad, supeditados a las decisiones de la Justicia.

Ahora, los investigadores deberán analizar los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada para reconstruir las comunicaciones, los movimientos de dinero y el alcance de la presunta actividad clandestina.